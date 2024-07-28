Три человека пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот»

Несколько человек пострадали в результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот». По данным Mash и Baza, пострадавших трое, РЕН ТВ сообщает о четырех пострадавших

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Три человека — двое мужчин и женщина — пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот», сообщают Mash и Baza со ссылкой на очевидцев. По данным источника ТАСС в оперативных службах, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время медики пытаются их реанимировать.

В то же время источник РЕН ТВ сообщает о четырех пострадавших. По его данным, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, у женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести. SHOT пишет, что когда медики прибыли на место, мужчины уже не дышали.

На опубликованных Mash и Baza фото видно, что мужчины лежат недалеко от главного храма Вооруженных сил.

МЧС этим утром предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях в Подмосковье, которые включали в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, в Московской области действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 21:00 мск.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области, в пресс-службу Минздрава Московской области, направил запрос в пресс-службу парка «Патриот».