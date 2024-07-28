Золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн» ушло с молотка за $175 тыс.

Золотое бикини Леи из «Звездных войн» продали на аукционе за $175 тыс.

На аукционе в США продали легендарное золотое бикини принцессы Леи из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Возвращение джедая» за $175 тыс. Изначально его оценивали в $30 тыс. Идея костюма принадлежит художнице Эгги Жерар Роджерс

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Золотой костюм принцессы Леи Органы из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», роль которой исполнила Кэрри Фишер, продали на аукционе в США за $175 тыс., пишет издание Variety со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions.

Костюм разработала американская художница Эгги Жерар Роджерс. Он состоит из нескольких предметов: бикини в виде бюстгальтера с глубоким декольте и набедренной повязки, длинной юбки с боковыми вырезами, двух золотых браслетов, один из которых в форме змеи, и золотого ошейника с цепью. Изначально его оценили в $30 тыс.

Также на аукционе, прошедшем 25 и 26 июля, была продана миниатюрная копия корабля Y-wing, который помог молодому Люку Скайуокеру уничтожить «Звезду смерти» в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», за $1,55 млн. Цена на лот начиналась с $300 тыс.

Финальный постер фильма «Бегущий по лезвию» (1982 года) ушел с молотка за $106,25 тыс., молот Тора из фильма «Тор 2: Царство тьмы» — за $81,25 тыс, а шлем главного героя «Мандалорца» — за $40 тыс.

В марте на аукционе Heritage Auctions за $718,75 тыс. продали дверь, которая спасла жизнь главной героини «Титаника» Розы Дьюитт Бьюкейтер и обрекла на смерть ее спутника Джека Доусона.