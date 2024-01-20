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Вставную челюсть Черчилля продадут на аукционе

The Guardian: вставную челюсть Черчилля продадут на аукционе в Британии
Фото: The Cotswold Auction Company
Фото: The Cotswold Auction Company

На аукцион в английском Челтнеме выставили вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в которой он произнес речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны, пишет The Guardian. Зубные протезы в золотой оправе оценили в промежутке от £5 тыс. до £8 тыс. Аукцион состоится 6 февраля.

«Вставные челюсти Черчилля, должно быть, одни из самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», — приводит издание слова главы аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул.

The Guardian отмечает, что покойному премьер-министру ранее специально изготовили несколько комплектов зубных протезов.

За вставную челюсть можно выручить значительно больше ожидаемой суммы, пишет The Guardian. Так, в 2010 году такой лот продали за £15 200 на аукционе в Норфолке.

Помимо протеза, на аукцион также выставили микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его предварительно оценили в £5–8 тыс.

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Теги
Великобритания Черчилль Аукцион челюсть
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