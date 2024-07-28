В МВД опровергли запрет на бороду для полиции Петербурга

Приказов о запрете на бороды для полицейских Санкт-Петербурга и Ленобласти нет, заявили в региональном управлении МВД

Запрета на ношение бород для полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы нет, заявили РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее портал 47news сообщил о соответствующем приказе начальника главка генерал-лейтенанта Романа Плугина. По данным портала, запрет действовал с 27 июля в отношении полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Данная информация является недостоверной. Таких приказов нет», — сообщили РБК в региональном ГУ МВД России.