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В МВД опровергли запрет на бороду для полиции Петербурга

Приказов о запрете на бороды для полицейских Санкт-Петербурга и Ленобласти нет, заявили в региональном управлении МВД

Запрета на ношение бород для полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы нет, заявили РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее портал 47news сообщил о соответствующем приказе начальника главка генерал-лейтенанта Романа Плугина. По данным портала, запрет действовал с 27 июля в отношении полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Данная информация является недостоверной. Таких приказов нет», — сообщили РБК в региональном ГУ МВД России.

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До 2013 года в России существовал Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел. Согласно его нормам им не рекомендовали «отращивать бороду или длинные бакенбарды, выбривать голову, носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца». Обновленный кодекс допускал ношение усов и бороды при условии тщательного ухода за ними.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург МВД приказ борода
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