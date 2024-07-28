В МВД опровергли запрет на бороду для полиции Петербурга
Запрета на ношение бород для полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы нет, заявили РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее портал 47news сообщил о соответствующем приказе начальника главка генерал-лейтенанта Романа Плугина. По данным портала, запрет действовал с 27 июля в отношении полицейских и сотрудников патрульно-постовой службы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Данная информация является недостоверной. Таких приказов нет», — сообщили РБК в региональном ГУ МВД России.
допускал ношение усов и бороды при условии тщательного ухода за ними.
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