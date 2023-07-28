Bloomberg назвал остров, на котором европейцы спасаются от жары

На фоне жаркой погоды в Европе на Маврикии, который находится в Индийском океане, увеличилось число туристов из Германии и Франции. Страна смогла восстановить доходы туротрасли до уровня до пандемии

Национальный парк Блэк-Ривер-Горджес, Маврикий (Фото: Doukdouk / imagebroker.com / Global Look Press)

На острове Маврикий в Индийском океане зафиксирован прирост числа туристов из Европы, которая сейчас переживает жару. Маврикий находится в южном полушарии, там сейчас «зимний» сезон.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные национального статистического агентства, число туристов на Маврикии в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2022-го увеличилось почти на 60% и достигло примерно 600 тыс. человек. Количество гостей из Франции выросло на 60%, из Германии — на 36%. Почти вдвое выросло число туристов из России.

На этом фоне на Маврикии выросли доходы от туризма — почти на 70% за первые пять месяцев года, почти до 36 млрд маврикийских рупий (около $780 млн, это примерно равно допандемийным показателям), свидетельствуют данные Центробанка страны. Он прогнозирует, что за год доходы от туризма достигнут 80 млрд рупий.

Это лето стало одним из самых жарких не только в Европе, но и на планете в целом. Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, июль 2023 года может побить все существующие температурные рекорды. Во Всемирной метеорологической организации (ВМО, подразделение ООН) сообщили со ссылкой на данные европейской службы мониторинга климата Copernicus, что первые три недели июля были самым теплым трехнедельным периодом за всю историю наблюдений. Кроме того, в июле были зафиксированы самые жаркие дни в истории — с 5-го по 7-е число. В итоге июль может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

«Для обширных районов Северной Америки, Азии, Африки и Европы это лето — жестокое. Для всей планеты это катастрофа. И для ученых однозначно, что виноваты люди. Все это полностью соответствует прогнозам и неоднократным предупреждениям. Единственным сюрпризом является скорость изменений», — сказал Гутерриш.

До этого самым жарким месяцем был июль 2019 года. Точно ли текущий июль побьет его рекорды, станет известно 8 августа, когда появится новый ежемесячный бюллетень Copernicus.