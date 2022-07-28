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Шереметьево после грозы и ливня вновь стал принимать самолеты

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

После стабилизации погодной ситуации аэропорт Шереметьево вновь стал принимать самолеты. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

«Аэропорт принимает и выпускает рейсы в полном объеме», — говорится в сообщении.

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Днем аэропорт сообщил, что он находится в зоне «шквала». На территории аэропорта происходили ливень, гроза, град и сильный ветер. В связи с этим в Шереметьево предупредили о задержке рейсов.

Утром о непогоде москвичей предупредили в МЧС. В ведомстве предупредили, что порывы ветра могут достичь 20 м/с.

Водителям посоветовали снизить скорость движения и ехать чуть дальше от впереди идущих машин. Также находящимся за рулем рекомендовали не совершать обгонов, перестроений и опережений, а также не парковать автомобили рядом с деревьями.

Теги
Москва Шереметьево отмена рейсов
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