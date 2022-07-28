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Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61
(+1,6)
Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22
(+1,56)
Инвестиции, 27 июл, 15:59
Журналистку Овсянникову оштрафовали на ₽50 тыс. по статье о дикредитации
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Модель цифровых компетенций: как выровнять уровень ИТ-навыков сотрудников
Pro, 15:51
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни
Партнерский проект, 15:50
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Дефицит ИТ-мозгов: как Россия решает проблему кадрового голода в отрасли
Национальные проекты, 15:48
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 15:42
Япония призвала Россию исключить Южные Курилы из зоны военных учений
Политика, 15:39
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците детской вакцины «Пентаксим»
Общество, 15:37
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться
Партнерский проект, 15:27
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Москву накрыли ливни с градом и грозы. Видео
Общество, 15:26
Сервис визуализации данных Flourish 2 августа запретит доступ из России
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Минпромторг подтвердил планы H&M по продаже бизнеса в России
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На зеленой ветке метро в Москве возобновили движение после сбоя
Общество, 15:22
Турция выразила желание провести встречу Киева и Москвы «на любом уровне»
Политика, 15:20
Как работает подписка на автомобильные опции. Примеры с ценами
Авто, 15:19
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www.adv.rbc.ru
Общество
,
28 июл, 15:26
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Москву накрыли ливни с градом и грозы. Видео
В Москве прошел сильный ливень с градом. До конца дня, как ожидается, пройдет еще сильный дождь. По данным синоптиков, может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
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