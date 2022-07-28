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Организаторы Metal Over Russia сообщили о переносе рок-фестиваля в Москву

Фестиваль состоится 29–31 июля в Москве. Ранее организаторы сообщили о его отмене из-за жалоб и угроз. Metal Over Russia должен был пройти в подмосковной усадьбе Гребнево
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Фестиваль Metal Over Russia, об отмене которого ранее сообщили организаторы, пройдет 29–31 июля в Москве. Об этом РБК сообщил организатор мероприятия Алексей Кочкин.

Об отмене фестиваля, который должен был состояться в подмосковной усадьбе Гребнево (городской округ Щелково), стало известно за два дня до его начала. Позднее организаторы уточнили, что Metal Over Russia переносится.

«Мы отменили проведение на локации в Щелковском районе в соцсетях, как только приняли решение, чтобы дать гостям возможность успеть сдать жилье и дорожные билеты. Для всех артистов мы постарались максимально сохранить день и время выступления и оповестили о смене площадки и лайнапа при первой возможности. Фестиваль будет проводиться в Москве в рамках более чем семи мероприятий», — рассказал Кочкин.

На странице в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что фестиваль пройдет на четырех площадках столицы. Там же опубликована программа.

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Кочкин объяснял РБК, что фестиваль был отменен «по совокупности причин». По словам собственника группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрея Ковалева, на него и организаторов оказывалось «беспрецедентное давление», им стало поступать «огромное количество угроз». «Был оклеен весь город (Фрязино. — РБК) листовками против фестиваля. И организатор, мне кажется, просто испугался, что будут жечь аппаратуру и разбивать машины», — рассказывал он.

Противники Metal Over Russia создали чат в Telegram «АнтиФест» и даже грозились обратиться к режиссеру Никите Михалкову с открытым письмом, в котором участников фестиваля назовут откровенными сатанистами.

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В программе Metal Over Russia заявлено около 60 российских рок- и метал-групп, в том числе «Аркона», «Эпидемия», «Черный обелиск». Первоначально среди хедлайнеров числилась Louna, но в начале июля организаторы сообщили об отмене ее выступления.

Metal Over Russia задумывался как аналог крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который ежегодно проходит в Германии.

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Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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