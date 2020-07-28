В США назвали номинантов на премию «Эмми»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Губернатор предложил руководству «Крыльев Советов» «ответить должностями» Спорт, 21:12 Выпускники лицея сына Лукашенко подписали обращение за честные выборы Общество, 21:09 Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов Общество, 20:56 В Киеве переименовали Российскую улицу в честь убитого в Донбассе солдата Общество, 20:54 Суд оштрафовал главу ФБК Жданова за неисполнение решения суда Политика, 20:46 Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы Общество, 20:37 Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом Общество, 20:12 МТС получил первую лицензию 5G. Что это значит для бизнеса и акций Инвестиции, 20:07 В США назвали номинантов на премию «Эмми» Общество, 20:05 «Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул Общество, 20:02 Глава «Формулы-1» допустил появление российской команды Спорт, 19:59 Роспотребнадзор не нашел возбудителя COVID-19 в морской воде в Крыму Общество, 19:55 Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантики Технологии и медиа, 19:47 Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID Политика, 19:42
Общество ,  
0 

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.

Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград. На втором месте сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — 20 номинаций.

Победители премии «Эмми» — 2019. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В список номинантов в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году вошли:

  • «Лучше звоните Солу»;
  • «Озарк»;
  • «Убивая Еву»;
  • «Наследники»;
  • «Рассказ служанки»;
  • «Корона»;
  • «Мандалорец»;
  • «Очень странные дела».

На премию в категории «Лучший комедийный сериал» претендуют:

  • «Удивительная миссис Мейзел»;
  • «Шиттс Крик»;
  • «В лучшем мире»;
  • «Умерь свой энтузиазм»;
  • «Мертв для меня»;
  • «Белая ворона»;
  • «Метод Комински»;
  • «Чем мы заняты в тени».

За звание лучшего мини-сериала с «Хранителями» поборются:

  • «И повсюду тлеют пожары»;
  • «Миссис Америка»;
  • «Невероятное»;
  • «Неортодоксальная».

В актерских номинациях на награды за роли первого плана претендуют:

  • Дженнифер Энистон — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
  • Оливия Колман — за роль первого плана в «Короне»;
  • Джоди Комер — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
  • Лора Линни — за роль первого плана в «Озарк»;
  • Сандра О — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
  • Зендая — за роль первого плана в «Эйфории»;
  • Джейсон Бейтман — за роль первого плана в «Озарк»;
  • Стерлинг Браун — за роль первого плана в «Это мы»;
  • Стив Карелл — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
  • Брайан Кокс — за роль первого плана в «Наследниках»;
  • Билли Портер — за роль первого плана в «Позе»;
  • Джереми Стронг — за роль первого плана в «Наследниках»;
  • Кристина Эпплгейт — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
  • Рэйчел Броснахэн — за роль первого плана в «Удивительной миссис Мейзел»;
  • Линда Карделлини — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
  • Кэтрин О’Хара — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
  • Исса Рэй — за роль первого плана в «Белой вороне»;
  • Трэйси Росс — за роль первого плана в «Черноватом»;
  • Энтони Андерсон — за роль первого плана в «Черноватом»;
  • Дон Чидл — за роль первого плана в «Черном понедельнике»;
  • Тед Дэнсон — за роль первого плана в сериале «В лучшем мире»;
  • Майкл Дуглас — за роль первого плана в «Методе Комински»;
  • Юджин Леви — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
  • Рами Юссеф — за роль первого плана в «Рами».

Среди тех, кто претендует на награды за роль второго плана, — Мерил Стрип и Хелена Бонэм-Картер. Для первой это уже пятая номинация, для второй — четвертая, однако у Стрип уже есть три награды, а Бонэм-Картер наград пока не получала.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Эмми», телевидение, сериалы
Материалы по теме
Ведущий «Эмми» объявил дату церемонии вручения премии
Общество
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за пандемии
Общество
Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter