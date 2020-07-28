В США назвали номинантов на премию «Эмми»

Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми». Очередная, 72-я по счету, церемония вручения наград в различных категориях должна пройти в Лос-Анджелесе в сентябре 2020 года.

Лидером по числу номинаций в этом году стал выпускаемый сетью HBO сериал «Хранители» (Watchmen), который претендует сразу на 26 наград. На втором месте сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) — 20 номинаций.

В список номинантов в категории «Лучший драматический сериал» в 2020 году вошли: