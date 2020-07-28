В США назвали номинантов на премию «Эмми»

На премию в категории «Лучший комедийный сериал» претендуют:
- «Удивительная миссис Мейзел»;
- «Шиттс Крик»;
- «В лучшем мире»;
- «Умерь свой энтузиазм»;
- «Мертв для меня»;
- «Белая ворона»;
- «Метод Комински»;
- «Чем мы заняты в тени».
За звание лучшего мини-сериала с «Хранителями» поборются:
- «И повсюду тлеют пожары»;
- «Миссис Америка»;
- «Невероятное»;
- «Неортодоксальная».
В актерских номинациях на награды за роли первого плана претендуют:
- Дженнифер Энистон — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
- Оливия Колман — за роль первого плана в «Короне»;
- Джоди Комер — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
- Лора Линни — за роль первого плана в «Озарк»;
- Сандра О — за роль первого плана в «Убивая Еву»;
- Зендая — за роль первого плана в «Эйфории»;
- Джейсон Бейтман — за роль первого плана в «Озарк»;
- Стерлинг Браун — за роль первого плана в «Это мы»;
- Стив Карелл — за роль первого плана в «Утреннем шоу»;
- Брайан Кокс — за роль первого плана в «Наследниках»;
- Билли Портер — за роль первого плана в «Позе»;
- Джереми Стронг — за роль первого плана в «Наследниках»;
- Кристина Эпплгейт — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
- Рэйчел Броснахэн — за роль первого плана в «Удивительной миссис Мейзел»;
- Линда Карделлини — за роль первого плана в «Мертв для меня»;
- Кэтрин О’Хара — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
- Исса Рэй — за роль первого плана в «Белой вороне»;
- Трэйси Росс — за роль первого плана в «Черноватом»;
- Энтони Андерсон — за роль первого плана в «Черноватом»;
- Дон Чидл — за роль первого плана в «Черном понедельнике»;
- Тед Дэнсон — за роль первого плана в сериале «В лучшем мире»;
- Майкл Дуглас — за роль первого плана в «Методе Комински»;
- Юджин Леви — за роль первого плана в «Шиттс Крик»;
- Рами Юссеф — за роль первого плана в «Рами».
Среди тех, кто претендует на награды за роль второго плана, — Мерил Стрип и Хелена Бонэм-Картер. Для первой это уже пятая номинация, для второй — четвертая, однако у Стрип уже есть три награды, а Бонэм-Картер наград пока не получала.