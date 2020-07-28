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Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки

Больше всего противников цифровой версии трудовой книжки среди людей старше 60 лет и жителей сел и деревень. Основными недостатками «цифры» называют угрозу потери данных в результате технических сбоев и утечки данных к посторонним
Фото: Курсков Евгений / ТАСС
Фото: Курсков Евгений / ТАСС

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом. За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую (это стало возможным с 1 января 2020 года), выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%.

Среди всех продолжающих работать участников опроса расставаться с бумажной трудовой не хотят 56%, хотят — 29%, а еще 6% уже завели себе электронный документ.

Больше всего сторонников цифровой версии среди молодежи в возрасте 18–24 лет (51%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%), больше всего консерваторов среди тех, кому уже за 60 (68%) и жителей сел и деревень (68%).

Основными недостатками электронной трудовой книжки участники опроса назвали возможность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных к посторонним. С указаниями на наличие таких опасностей согласны 68 и 69% респондентов соответственно.

Кроме того, к числу недостатков электронной трудовой книжки респонденты отнесли невозможность использования при отсутствии интернета или электроэнергии, опасность несанкционированного изменения данных, сложность в использовании и т.д.

«Несмотря на широкое распространение интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом предпочтение отдают проверенному варианту», — отмечается в отчете ВЦИОМа.

В то же время почти четверть участников опроса (23%) выразили уверенность в том, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надежно сохранены

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«Процесс перевода таких документов, как паспорт, водительские права, трудовая книжка, в электронный вид — это уже не мифический план цифровизации, а наступившая и неизбежная реальность настоящего дня. Вместе с тем стоит говорить о необходимости самым серьезным образом усилить информационно-разъяснительную работу с населением в части перевода основных документов в электронный вид. Объем страхов и опасений сегодня очевидно превышает ощущение возможных выгод от такого перехода», — прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

Опрос проводился 19 июля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 года переход будет добровольным: перевести документ в электронный вид можно в МФЦ, на портале госуслуг, на последнем месте работы или в Пенсионном фонде. Для впервые принятых на работу начиная с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки заводиться уже не будут.

На сайте Пенсионного фонда России отмечается, что россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. При этом необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года, а в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Автор: Евгений Калюков
Теги: трудовая книжка, электронные трудовые книжки
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