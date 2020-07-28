Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки

Больше всего противников цифровой версии трудовой книжки среди людей старше 60 лет и жителей сел и деревень. Основными недостатками «цифры» называют угрозу потери данных в результате технических сбоев и утечки данных к посторонним

Фото: Курсков Евгений / ТАСС

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом. За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую (это стало возможным с 1 января 2020 года), выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%.

Среди всех продолжающих работать участников опроса расставаться с бумажной трудовой не хотят 56%, хотят — 29%, а еще 6% уже завели себе электронный документ.

Больше всего сторонников цифровой версии среди молодежи в возрасте 18–24 лет (51%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%), больше всего консерваторов среди тех, кому уже за 60 (68%) и жителей сел и деревень (68%).

Основными недостатками электронной трудовой книжки участники опроса назвали возможность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных к посторонним. С указаниями на наличие таких опасностей согласны 68 и 69% респондентов соответственно.

Кроме того, к числу недостатков электронной трудовой книжки респонденты отнесли невозможность использования при отсутствии интернета или электроэнергии, опасность несанкционированного изменения данных, сложность в использовании и т.д.