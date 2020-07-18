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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Цифровая трудовая книжка будет находиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов для смартфонов. Помимо этого, сведения из электронной версии книжки может будет получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде и в отделениях МФЦ.

В пресс-службе добавили, что закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно нему, работодатели должны были сообщить своим сотрудникам о возможности выбора использовать новый вид трудовой книжки. Работники должны определиться с выбором до 31 декабря 2020 года.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пенсионный фонд еще до принятия закона, в мае 2019 года, оцифровал все трудовые книжки россиян. Новый формат книжек должен не только упростить работу сотрудника со своими документами, но и сэкономить средства бюджета: с каждого рубля, потраченного на кадровое оформление, после введения электронного оборота можно будет сэкономить 72 коп.

Теги: Михаил Мишустин, правительство, трудовая книжка
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