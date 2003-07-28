Раскрыты убийства С.Юшенкова и губернатора В.Цветкова

По словам Н.Вешняковой, расследование дела об убийстве С.Юшенкова находится в завершающей стадии. По данному делу арестованы шесть обвиняемых, которые в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего дело будет направлено в суд.
Кроме того, она сообщила, что по делу об убийстве губернатора Магаданской области В.Цветкова был задержан еще один участник преступления - Сергей Филипенко. Н.Вешнякова напомнила, что ранее по данному делу был задержан Артур Анисимов. В розыск объявлены еще 5 человек - Юрий Ражкин, Александр Захаров, Мартин Бабакасян, Сергей Гордиенко и Масис Ахунц.
Напомним, что Сергей Юшенков был убит в Москве 17 апреля с.г., около 19.00, на улице Свободы возле своего дома. В тот момент, когда он выходил из машины, неизвестный убийца совершил 4 выстрела из пистолета "Иж".
Что же касается В.Цветкова, то он был застрелен 18 октября 2002г. в Москве возле дома 19 на Новом Арбате. В момент нападения губернатор Магаданской области входил в здание, где расположено представительство области.