Появились кадры с места крушения легкомоторного Як-18Т в Подмосковье
Близ подмосковной Коломны потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т, МЧС показало видео тушения пожара на месте происшествия. На кадрах видно, что машина полностью сгорела.
На борту находились четыре человека, они погибли. В Западном МСУТ СК сообщили, что «крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновении с землей».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.
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