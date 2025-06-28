В Приморском крае при падении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет упал рядом с аэродромом Новонежино в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту ЗЛИН-142 находился пилот 1969 года рождения — мужчина погиб.

«По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

На место ЧП выехал заместитель транспортного прокурора Приморья Вадим Исаев.

В конце мая легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку в районе острова Котлин в Кронштадте. В результате никто не пострадал, аварийная посадка потребовалась при плановом облете после технического ремонта. Причиной посадки стал отказ двигателя.