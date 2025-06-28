 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Приморском крае при падении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет упал рядом с аэродромом Новонежино в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту ЗЛИН-142 находился пилот 1969 года рождения — мужчина погиб.

«По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

На место ЧП выехал заместитель транспортного прокурора Приморья Вадим Исаев.

Легкомоторный самолет аварийно приземлился на пляж в Кронштадте
Общество

В конце мая легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку в районе острова Котлин в Кронштадте. В результате никто не пострадал, аварийная посадка потребовалась при плановом облете после технического ремонта. Причиной посадки стал отказ двигателя.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Приморский край самолет авиакатастрофа транспортная прокуратура
Материалы по теме
Легкомоторный самолет аварийно приземлился на пляж в Кронштадте
Общество
В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет
Общество
В Вологодской области легкомоторный самолет сел на трассе. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Ворвитесь в лето с лучшими российскими винами Вино, 10:15
Продвигаться через блогеров в 2025 году сложно и дорого — 7 причинПодписка на РБК, 10:13
Reuters рассказал о плане Германии по упрощению оборонных закупок Политика, 10:13
Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года Спорт, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как разворот военной политики США поставил вопрос о НАТО без Америки Политика, 10:00
Число инвесторов-подростков в «Сбере» выросло. Во что они инвестируют Инвестиции, 10:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кино на выходные: «Финикийская схема» — отличный фильм Уэса Андерсона Life, 10:00
Как оценить стартап в период турбулентности: все ключевые критерииПодписка на РБК, 10:00
В Италии раскрыли стоимость свадьбы Безоса Общество, 09:58
В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников Политика, 09:53
Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 09:46
3 типа потенциальных лидеров и «жужжалы». Как выявить и работать с нимиПодписка на РБК, 09:45
Куда вложить деньги в июле: ставки в топ-10 банков и альтернативы вкладамПодписка на РБК, 09:44