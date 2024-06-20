Россия экстрадировала в Венгрию обвиняемого в краже €300 тыс. молдаванина
Россия выдала Венгрии обвиняемого в краже более €300 тыс. гражданина Молдавии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемого передали сотрудникам венгерских правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево. В Венгрию мужчину доставят транзитом через Сербию.
По данным МВД, в 2019 году Леонид Хор вместе с сообщниками взломал несколько банкоматов в Венгрии и похитил из них более €300 тыс. Позднее злоумышленник покинул страну, в феврале 2021 году его объявили в международный розыск.
«Полицейские установили местонахождение Хора на территории России. В декабре 2023 года его задержали сотрудники отдела МВД России по району Южное Бутово», — сообщила Волк.
Статус разыскиваемого с целью ареста и выдачи сотрудники правоохранительных органов России и Венгрии установили по каналам Интерпола.
В начале июня Бразилия впервые экстрадировала в Россию объявленного в международный розыск подозреваемого. Москве выдали россиянина Дениса Асфандьярова, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном неисполнении обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере. В международный розыск его объявили четыре года назад.
В России в отношении Асфандьярова возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, в 2017–2018 годах занимавший должность коммерческого директора ООО Асфандьяров сговорился с генеральным директором организации и подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов.
В обмен на поставку компания получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Получив предоплату, Асфандьяров умышленно не выполнил взятые на себя обязательства, считают следователи. Своими действиями мужчина нанес заказчику материальный ущерб более чем на 67 млн руб.
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