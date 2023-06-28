Жители Южной Кореи стали младше из-за смены метода подсчета возраста

В Южной Корее отказались от традиционной системы подсчета возраста, когда человеку исполнялся один год при рождении, а еще год добавлялся с наступлением нового года

Южная Корея с 28 июня перешла на международный стандарт подсчета возраста с момента рождения человека, отказавшись от своего традиционного способа подсчета. Изменение системы анонсировали власти страны, сообщает Yonhap.

Раньше в республике было принято считать, что человеку исполняется один год в день его рождения. Еще один год добавлялся в первый день нового года. То есть дети, родившиеся в конце года, после наступления нового уже были двухлетними. Эта система называлась «корейский возраст». С отказом от нее граждане стране стали младше на те самые год-два.

Новый стандарт будут применять в судебной и административной сфере, но он не затронет вопросы призыва на военную службу, запрета на употребление алкоголя или начала обучения в школе.

«Единая система подсчета возраста значительно сократит социальные издержки, которые были понесены из-за использования нескольких систем подсчета возраста», — пояснял министр законодательства Ли Ван Гю.

Yonhap отмечает, что введение единой возрастной системы было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля.

Национальная ассамблея Южной Кореи приняла закон о переходе на международный стандарт подсчета возраста в декабре прошлого года.

Японский парламент в середине июня принял закон, повышающий возраст согласия на секс с 13 до 16 лет. Эту норму изменили впервые за 116 лет. Теперь секс с людьми младше 16 лет будет считаться изнасилованием, но есть исключение: секс с ребенком старше 13, но меньше 16 лет не будет наказуем, если между партнерами не больше пяти лет разницы.