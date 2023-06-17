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Власти Японии повысили возраст сексуального согласия

Власти Японии повысили возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет

Парламент Японии принял закон, который повышает возраст согласия на секс с 13 до 16 лет, пишет The Japan Times. Эта норма была изменена в стране впервые с момента ее принятия в 1907 году.

Закон предполагает, что секс с людьми младше 16 лет будет считаться изнасилованием. В новом законе есть исключение — секс с ребенком старше 13, но меньше 16 лет не будет наказуем, если между партнерами не больше пяти лет разницы.

Кроме того, в Японии изменили определение изнасилования. Раньше под этим подразумевался «насильственный половой акт», теперь это «половой акт без согласия». Прежнее определение не защищало тех, кого принуждали к сексу. Кроме того, увеличен срок, в течение которого можно заявить об изнасиловании — с 10 до 15 лет.

Согласно законопроекту, к ответственности за изнасилование могут привлечь, если жертва не могла сформировать намерение относительно сексуальной близости и дать согласие — например, если она находилась под воздействием алкоголя или наркотиков, была испугана, ее застали врасплох, ей угрожали или в отношении нее злоупотребляли социальным статусом и властью.

Закон запрещает «фотовуайеризм», включающий в том числе подглядывание под юбки и скрытую съемку половых актов, и содержит новое «правонарушение, связанное с требованием о встрече». Людям, которые используют запугивание, соблазнение или деньги для принуждения детей до 16 лет к встрече в сексуальных целях, грозит тюремное заключение на срок до года или штраф в размере 500 тыс. иен (около 300 тыс. руб.).

Теги
Япония парламент сексуальные преступления
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