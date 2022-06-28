Шоу «Форт Боярд» откажется от живых тигров в пользу 3D-моделей

В телеигре «Форт Боярд», которая выходит на экраны французского телевидения с 1990 года, со следующего сезона не будет настоящих тигров, которые охраняли сокровищницу

Фото: Karl F. Schöfmann / Global Look Press

Создатели французской телевизионной игры «Форт Боярд» решили со следующего сезона шоу, который стартует 2 июля на канале France 2, отказаться от живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, и заменить их на 3D-модели, сообщает The Huffington Post.

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Продюсерская компания Adventure Line Productions еще в феврале объявила, что тигры Кашмир и Тоска, которые последними появлялись в шоу, больше не будут в нем участвовать в связи с «эволюцией менталитета» зрителей, которые беспокоятся о благополучии животных. Издание 20 Minutes писало со ссылкой на продюсеров, что тигров передали заводчику, который будет заботиться о них до естественной смерти животных.

Хотя живые тигры «ушли на пенсию», создатели телеигры не хотели отказываться от ее символа. Животных заменили на компьютерную анимацию.

По словам продюсера Гийома Рамейна, сначала организаторы рассматривали возможность использовать архивные кадры с хищниками, но отказались от этой идеи, подумав, что «зрителям это покажется странным, поскольку они знают, что животных больше нет». В итоге организаторы решили «оживить» статуи тигров в сокровищнице форта «как горгулий в «Горбуне из Нотр-Дама» или существ в «Фантастических тварях».

Проектом занималась французская студия Seed Factory, специализирующаяся на 3D-эффектах, на его разработку ушло четыре месяца.

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Ранее организаторов за присутствие в шоу живых тигров критиковал журналист Хьюго Клеман, который участвовал в нем в августе 2020 года: «Тиграм не место за решеткой посреди океана».

«Форт Боярд» выходит на экраны французского телевидения с 1990 года. Действие шоу происходит в построенной в XIX веке крепости в водах Бискайского залива в районе французского департамента Приморская Шаранта. Согласно правилам игры, участники программы должны пройти испытания, требующие как физических, так и интеллектуальных усилий. Русскую версию телеигры впервые показали в 1998 году.