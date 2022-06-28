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Общество ,  
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Шоу «Форт Боярд» откажется от живых тигров в пользу 3D-моделей

В телеигре «Форт Боярд», которая выходит на экраны французского телевидения с 1990 года, со следующего сезона не будет настоящих тигров, которые охраняли сокровищницу
Фото: Karl F. Schöfmann / Global Look Press
Фото: Karl F. Schöfmann / Global Look Press

Создатели французской телевизионной игры «Форт Боярд» решили со следующего сезона шоу, который стартует 2 июля на канале France 2, отказаться от живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости, и заменить их на 3D-модели, сообщает The Huffington Post.

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Продюсерская компания Adventure Line Productions еще в феврале объявила, что тигры Кашмир и Тоска, которые последними появлялись в шоу, больше не будут в нем участвовать в связи с «эволюцией менталитета» зрителей, которые беспокоятся о благополучии животных. Издание 20 Minutes писало со ссылкой на продюсеров, что тигров передали заводчику, который будет заботиться о них до естественной смерти животных.

Хотя живые тигры «ушли на пенсию», создатели телеигры не хотели отказываться от ее символа. Животных заменили на компьютерную анимацию.

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По словам продюсера Гийома Рамейна, сначала организаторы рассматривали возможность использовать архивные кадры с хищниками, но отказались от этой идеи, подумав, что «зрителям это покажется странным, поскольку они знают, что животных больше нет». В итоге организаторы решили «оживить» статуи тигров в сокровищнице форта «как горгулий в «Горбуне из Нотр-Дама» или существ в «Фантастических тварях».

Проектом занималась французская студия Seed Factory, специализирующаяся на 3D-эффектах, на его разработку ушло четыре месяца.

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Ранее организаторов за присутствие в шоу живых тигров критиковал журналист Хьюго Клеман, который участвовал в нем в августе 2020 года: «Тиграм не место за решеткой посреди океана».

«Форт Боярд» выходит на экраны французского телевидения с 1990 года. Действие шоу происходит в построенной в XIX веке крепости в водах Бискайского залива в районе французского департамента Приморская Шаранта. Согласно правилам игры, участники программы должны пройти испытания, требующие как физических, так и интеллектуальных усилий. Русскую версию телеигры впервые показали в 1998 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
телешоу Франция игра тигр 3D-модель

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