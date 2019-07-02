СМИ узнали об аренде «Форта Боярд» на день рождения бизнесмена из России

СМИ узнали об аренде «Форта Боярд» на день рождения бизнесмена из России

Кто именно стал арендатором площадки, где снимается шоу, неизвестно, однако, по данным Le Parisien, это руководитель российской металлургической компании

Фото: Fabien1309 / Wikipedia

Российский бизнесмен арендовал на свой день рождения площадку французского телешоу «Форт Боярд» и его техническую команду численностью более ста человек. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, арендатор — российский металлургический магнат, которому скоро исполнится 50 лет. Кто именно собирается провести свой день рождения в таком формате, не уточняется.

Праздник не будет проходить в рамках телевизионного шоу и не попадет в эфир программы, а лишь будет частным мероприятием, на которое приедут его друзья еще со времен университета.

Le Parisien указывает, что этот бизнесмен устраивал на площадке «Форта Боярд» тимбилдинг для топ-менеджеров своей компании. На этот раз для юбиляра и его друзей составили специальную программу из 30 испытаний.

«Форт Боярд» — это телешоу компании Adventure Line Productions. Его действие происходит в построенной в XIX веке крепости в водах Бискайского залива в районе французского департамента Приморская Шаранта. Согласно правилам игры, участники программы должны пройти испытания, требующие как физических, так и интеллектуальных усилий.