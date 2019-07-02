СМИ узнали об аренде «Форта Боярд» на день рождения бизнесмена из России

Российский бизнесмен арендовал на свой день рождения площадку французского телешоу «Форт Боярд» и его техническую команду численностью более ста человек. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, арендатор — российский металлургический магнат, которому скоро исполнится 50 лет. Кто именно собирается провести свой день рождения в таком формате, не уточняется.
Праздник не будет проходить в рамках телевизионного шоу и не попадет в эфир программы, а лишь будет частным мероприятием, на которое приедут его друзья еще со времен университета.
Le Parisien указывает, что этот бизнесмен устраивал на площадке «Форта Боярд» тимбилдинг для топ-менеджеров своей компании. На этот раз для юбиляра и его друзей составили специальную программу из 30 испытаний.
«Форт Боярд» — это телешоу компании Adventure Line Productions. Его действие происходит в построенной в XIX веке крепости в водах Бискайского залива в районе французского департамента Приморская Шаранта. Согласно правилам игры, участники программы должны пройти испытания, требующие как физических, так и интеллектуальных усилий.