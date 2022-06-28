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В Подмосковье нашли мертвым совладельца абхазского сотового оператора

В Подмосковье погибли член набсовета абхазского сотового оператора «А-Мобайл» Евгений Палант и его жена. Их тела с ножевыми ранениями нашли в запертой изнутри квартире
Евгений Палант
Евгений Палант (Фото: соцсети Евгения Паланта)

В подмосковном поселке Заречье в запертой изнутри квартире нашли тела супругов с ножевыми ранениями, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ведомство не приводит их имен, но, как уточняет «Спутник — Абхазия», речь идет о совладельце абхазского сотового оператора «А-Мобаил» Евгении Паланте и его жене.

По данным СК, мужчине нанесли множество проникающих ножевых ранений; женщине — одно проникающее в области груди, а также резаную рану шеи и левой руки.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли кухонный нож, ключи и другие предметы, а также смывы. Ведомство собирается назначить судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Возможные мотивы и обстоятельства произошедшего не указываются.

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СК завел уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство).

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру <...> Это большая трагедия», — сказал гендиректор «А-мобаил» Борис Барциц.

Палант был членом наблюдательного совета компании и меценатом. Он поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, Государственный русский театр драмы им. Ф.Искандера в Сухуме. Бизнесмен имел долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт»

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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