В Подмосковье нашли мертвым совладельца абхазского сотового оператора
В подмосковном поселке Заречье в запертой изнутри квартире нашли тела супругов с ножевыми ранениями, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ведомство не приводит их имен, но, как уточняет «Спутник — Абхазия», речь идет о совладельце абхазского сотового оператора «А-Мобаил» Евгении Паланте и его жене.
По данным СК, мужчине нанесли множество проникающих ножевых ранений; женщине — одно проникающее в области груди, а также резаную рану шеи и левой руки.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли кухонный нож, ключи и другие предметы, а также смывы. Ведомство собирается назначить судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Возможные мотивы и обстоятельства произошедшего не указываются.
СК завел уголовное дело по ч.1 ст.105 УК (убийство).
«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру <...> Это большая трагедия», — сказал гендиректор «А-мобаил» Борис Барциц.
Палант был членом наблюдательного совета компании и меценатом. Он поддерживал развитие культуры в Абхазии, в частности, Государственный русский театр драмы им. Ф.Искандера в Сухуме. Бизнесмен имел долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт»