Экс-главу «Росвооружения» нашли мертвым в Подмосковье

Тело Алексея Огарева обнаружили в его доме в Подмосковье. Источник РБК сообщил, что, со слов жены, Огарев умер своей смертью. По предварительному заключению МВД, признаков насильственной смерти нет

Алексей Огарев (Фото: Олег Булдаков / ТАСС)

Бывшего генерального директора госкомпании «Росвооружение», занимавшейся экспортом и импортом оружия (сейчас — «Рособоронэкспорт») Алексея Огарева нашли мертвым в его доме, сообщил РБК источник в МВД по Московской области и подтвердил источник, близкий к «Рособоронэкспорту».

Источник в МВД уточнил, что тело Огарева нашли в коттеджном поселке «Балатон» в Подмосковье по Рублево-Успенскому шоссе без видимых признаков насильственной смерти.

О том, что смерть, по предварительным данным, не носит криминальный характер, сообщила и старший помощник руководителя подмосковного СК Ольга Врадий, не называя имени умершего.

Источник, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил гибель Огарева в его доме. «Со слов жены, умер сам», — сказал он. При этом собеседник уточнил, что в «Рособоронэкспорте» Огарев не работал: «В «Рособоронэкспорте» он ни дня не трудился. При слиянии «Промэкспорта» и «Росвооружения» уволился и с «Рособоронэкспортом» отношений не поддерживал».

РБК направил запрос в «Рособоронэкспорт».

К концу 1990-х годов в России действовали два госпосредника по экспорту и импорту продукции военного и двойного назначения: «Государственная компания «Росвооружение» и «Промэкспорт». Первую с августа 1999 года возглавлял Огарев, вторую с сентября того же года — Сергей Чемезов (сейчас гендиректор «Ростеха»). Как писал в 2004 году Forbes, между Огаревым и Чемезовым возник конфликт. Через некоторое время предприятия были слиты в одно, и в 2000 году был образован «Рособоронэкспорт». Огареву предложили руководящую должность, однако он отказался и покинул структуру, уточняет издание. «Рособоронэкспорт» возглавил Андрей Бельянинов. Чемезов стал его первым заместителем, а через три с половиной года — гендиректором «Рособоронэкспорта» (до ноября 2007 года). С 1 июля 2011 года 100% акций «Рособоронэкспорта» принадлежат «Ростеху».

Огарев также был близок к «семье» бывшего президента Бориса Ельцина и представлял ее интересы, пишет Forbes. По данным «Коммерсанта», он учился в Московском авиационном институте вместе со вторым мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко Алексеем.

До 1999 года Огарев также занимал должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене, позже был замруководителя администрации президента. В феврале 1999 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.