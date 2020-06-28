Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев Общество, 23:40 В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом Общество, 23:20 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 23:14 Отменившим визит в Россию иностранцам бесплатно переоформят визу Общество, 23:07 В Калмыкии продлили второй этап отмены ограничений Общество, 22:56 Прокуратура проверит «колбасного короля» Тённиса из-за вспышки COVID-19 Общество, 22:53 В НИИ космических исследований в Москве сработала пожарная сигнализация Общество, 22:41 Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале Общество, 22:32 Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза Политика, 22:32 Нил Ушаков оспорил решение о законности его отстранения с поста мэра Риги Политика, 22:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня Общество, 22:14 Черчесов высказался о будущем Смолова и Черышева в сборной России Спорт, 21:58 В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России Общество, 21:53 Зеленский в День Конституции Украины назвал неправильное число областей Политика, 21:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Прокуратура проверит «колбасного короля» Тённиса из-за вспышки COVID-19

На принадлежащем Тённису мясоперерабатывающем заводе коронавирусом заразились около 1,5 тыс. человек, после этого завод был закрыт. Bloomberg называет это крупнейшей локальной вспышкой заражения COVID-19 в Германии
Клеменс Теннис
Клеменс Теннис (Фото: Maja Hitij / Bongarts / Getty Images)

Немецкие политики и прокуратура начали проверку в отношении Клеменса Тённиса после того, как на принадлежащем ему мясоперерабывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк (федеральная земля Северная Вестафалия в ФРГ) коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек, сообщает Bloomberg. Издание WirtschaftsWoche еще в 2015 году из-за рода деятельности Тённиса дало ему прозвище «колбасный король».

Агентство отмечает, что большинство заболевших COVID-19 — работники из Восточной Европы. После того, как поступила информация о зараженных людях, власти приняли решение закрыть завод. Bloomberg называет ситуацию на предприятии Тённиса крупнейшей локальной вспышкой заражения коронавирусом в Германии.

Издание также сообщило, что после всплеска заражения на заводе в политических кругах Германии обсудили возможность ускорить изменения в законодательство, улучшающие условия работы и уровень гигиены на предприятиях. Некоторые политики также рассматривают вопрос о том, чтобы попросить Тённиса взять на себя часть расходов, которые страна несет из-за пандемии.

В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе
Общество
Фото: Yara Nardi / Reuters

Der Spiegel пообщался с одним из работников завода по имени Джордж. По его словам, в последние несколько недель на входе на предприятие был установлен прибор для измерения температуры. Однако меры для выявления заболевших были приняты слишком поздно, отметил мужчина. Кроме того, Джордж рассказал, что на входе не было человека, который бы обслуживал прибор, поэтому работники «просто пробегали мимо».

Племянник Тённиса Роберт потребовал, чтобы дядя уволился, сообщало издание Westfallen-Blatt. Также на фоне скандала с заражением коронавирусом спортивный клуб Arminia Bielefeld прекратил сотрудничество с его компанией.

Предприятие Тённиса было основано в 1971 году. Сейчас на нём трудятся около 16,5 тыс. рабочих. В 2018 году выручка компании составила €6,65 млрд, следует из данных на сайте компании. Сама Tonnies заявляет, что на ее долю приходится около 50% немецкого экспорта мясных продуктов.

Читайте на РБК Pro
Глава Amazon Безос — соискателям: «Почему крышки люков круглые?» Как теперь пьет Россия: модели потребления алкоголя у разных поколений Как участвовать в госзакупках в 2020 году: новые правила «Почему мы должны выбрать вас?»: что ответить нанимающему менеджеру

Forbes оценивает состояние бизнесмена в $2,2 млрд. Тённису принадлежит 45% Tonnies, еще 5% у его сына.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Германия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июня
Общество
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Общество
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter