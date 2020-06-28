Прокуратура проверит «колбасного короля» Тённиса из-за вспышки COVID-19

На принадлежащем Тённису мясоперерабатывающем заводе коронавирусом заразились около 1,5 тыс. человек, после этого завод был закрыт. Bloomberg называет это крупнейшей локальной вспышкой заражения COVID-19 в Германии

Клеменс Теннис (Фото: Maja Hitij / Bongarts / Getty Images)

Немецкие политики и прокуратура начали проверку в отношении Клеменса Тённиса после того, как на принадлежащем ему мясоперерабывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк (федеральная земля Северная Вестафалия в ФРГ) коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек, сообщает Bloomberg. Издание WirtschaftsWoche еще в 2015 году из-за рода деятельности Тённиса дало ему прозвище «колбасный король».

Агентство отмечает, что большинство заболевших COVID-19 — работники из Восточной Европы. После того, как поступила информация о зараженных людях, власти приняли решение закрыть завод. Bloomberg называет ситуацию на предприятии Тённиса крупнейшей локальной вспышкой заражения коронавирусом в Германии.

Издание также сообщило, что после всплеска заражения на заводе в политических кругах Германии обсудили возможность ускорить изменения в законодательство, улучшающие условия работы и уровень гигиены на предприятиях. Некоторые политики также рассматривают вопрос о том, чтобы попросить Тённиса взять на себя часть расходов, которые страна несет из-за пандемии.

Der Spiegel пообщался с одним из работников завода по имени Джордж. По его словам, в последние несколько недель на входе на предприятие был установлен прибор для измерения температуры. Однако меры для выявления заболевших были приняты слишком поздно, отметил мужчина. Кроме того, Джордж рассказал, что на входе не было человека, который бы обслуживал прибор, поэтому работники «просто пробегали мимо».