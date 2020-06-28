В США мужчина протаранил склад Walmart и открыл огонь по сотрудникам

В результате инцидента два человека погибли. Мотивы нападавшего неизвестны

Фото: Cody Glenn / AP

В Калифорнии неизвестный мужчина протаранил на автомобиле здание распределительного центра торговой сети Walmart, после чего открыл огонь по находившимся внутри сотрудникам из полуавтоматического оружия, сообщает телеканал NBC.

По последней информации в результате инцидента два человека погибли, четверо получили различные повреждения. Известно, что у одного раненого серьезная травма , поскольку он был сбит автомобилей. Один сотрудник склада, предположительно, пострадал, поскольку спасался от стрелка и поранился о забор. Всего в здании в момент происшествия находились около 200 человек.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось ранить нападавшего. Его мотивы устанавливаются.

В компании Walmart заявили, что изучают подробности случившегося и сотрудничают с правоохранительными органами.

21 июня перестрелка произошла в Миннеаполисе. В результате инцидента один человек погиб, 11 были ранены. Части преступников удалось скрыться.