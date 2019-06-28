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В Москве по заявлению зятя экс-мэра Киева задержали золотопромышленника
В Москве задержан руководитель золотодобывающей компании «Ксеньевский прииск». Уголовное дело против него было возбуждено на фоне корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения
Егор Литуев (Фото: kpgold.ru)

Растрата на золотом прииске

Сотрудники управления МВД по Забайкальскому краю совместно с оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве генерального директора ПАО «Ксеньевский прииск» Егора Литуева. Дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

В четверг, 27 июня, сотрудники полиции пришли в семь утра с обыском в квартиру Литуева и в офис компании в 3-м Крутицком переулке. «Около 11 утра в помещение зашли семь сотрудников полиции, Литуев находился на своем рабочем месте, — рассказал собеседник РБК. — После обыска руководитель компании был задержан и доставлен самолетом в Забайкальский край для допроса в качестве подозреваемого».

«Уголовное дело в отношении Литуева было возбуждено в Забайкальском крае 20 июня по заявлению Сергея Янчукова», — рассказал источник в полиции. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России с просьбой подтвердить эту информацию.

Заместитель генерального директора по стратегии компании «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев, отец Егора, в разговоре с РБК назвал задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей».

Старший Литуев связывает приход полиции с конфликтом вокруг Итакинского месторождения золота между ним и владельцем группы компаний «Мангазея» Сергеем Янчуковым. «Цинизм ситуации в том, что, во-первых, моего сына обвиняют в том, что он сам у себя что-то украл, а во-вторых, его сделали заложником, чтобы я, отец, изменил свою позицию в связи с тем, что сын не на свободе», — считает Виктор Литуев.

В понедельник, 1 июля, в Арбитражном суде Московского округа пройдет заседание по рассмотрению кассационных жалоб владельца «Мангазеи», говорится в сообщении группы компаний, которое поступило в РБК. «Господин Янчуков пытается оспорить решение апелляционной инстанции, обязавшей его вернуть активы Итакинского золоторудного месторождения и долю в «Ксеньевском прииске» бизнесмену Виктору Литуеву, а также выплатить неустойку в размере почти полмиллиарда рублей», — отмечено в сообщении.

Итакинское месторождение

Лицензией на Итакинское золоторудное месторождение с запасами свыше 62 т золота с 1998 года владела компания «Ксеньевский прииск». По закону о недрах оно относится к участкам федерального значения (свыше 50 т золота) и, по словам Егора Литуева, разрабатывалось с 2004 по 2008 год. Там уже есть золотоизвлекательная фабрика и инфраструктура, включая ЛЭП.

Как говорил РБК отраслевой консультант, готовивший актив к продаже, в составе руд месторождения присутствует мышьяк, поэтому для его разработки необходима специальная технология. Кроме того, на территории месторождения есть золотые россыпи, которые разрабатываются по действующим лицензиям, и их тоже придется выкупать. Собеседник РБК оценил актив более чем в $100 млн.

Спор из-за лицензии

Осенью 2018 года Виктор Литуев решил отказаться от сделки по продаже Итакинского месторождения группе «Мангазея» Сергея Янчукова и его партнеру «Ростеху». Он обратился в суд с требованием вернуть переданные авансом покупателю активы: 99,99% Итакинской золотодобывающей компании (ИЗК) и 100% «Ксеньевского прииска», а также выплатить неустойку в размере 495,5 млн руб. Ответчиками по иску являлись компании «Альянс» Янчукова, «Верхнеамурские промыслы» (принадлежит на паритетных началах Литуеву и Янчукову) и сам Янчуков.

Сергей Янчуков — зять бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Согласно рейтингу журнала «Фокус», Черновецкий и его сын Степан занимают 21-е место в рейтинге богатейших людей Украины с состоянием $423 млн.

Сделка до сих пор не закрыта. Источники, близкие к «Мангазее», рассказывали РБК, что продавец (компании Литуева) отказывается передавать лицензию на разработку рудника. Руководитель «Ксеньевского прииска» Егор Литуев отмечал, что покупатель не выполнил обязательства по оплате. Управление Итакинской золотодобывающей компанией, по его словам, было передано «Мангазее» авансом. Ее акции компания должна была получить после оплаты.

Задержку с передачей прав на месторождение Янчуков связывал с тем, что Литуев-старший заблокировал сделку и потребовал пересмотреть ее условия, в том числе увеличить стоимость своей доли. По версии Литуевых, речь шла не об увеличении суммы сделки, а о выплате неустойки.

Корпоративный конфликт рассмотрел Девятый арбитражный апелляционный суд, который обязал Сергея Янчукова вернуть Виктору Литуеву 100% ПАО «Ксеньевский прииск». Кроме того, суд взыскал с Янчукова в пользу Виктора Литуева неустойку в размере 495,5 млн. руб. Постановление суда вступило в силу 24 апреля. Компания Янчукова подала кассационную жалобу, которая 1 июля будет рассмотрена Арбитражным судом Московского округа.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: золотодобывающий бизнес, задержание, Полиция
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