В Москве по заявлению зятя экс-мэра Киева задержали золотопромышленника

В Москве задержан руководитель золотодобывающей компании «Ксеньевский прииск». Уголовное дело против него было возбуждено на фоне корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения

Егор Литуев (Фото: kpgold.ru)

Растрата на золотом прииске

Сотрудники управления МВД по Забайкальскому краю совместно с оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве генерального директора ПАО «Ксеньевский прииск» Егора Литуева. Дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

В четверг, 27 июня, сотрудники полиции пришли в семь утра с обыском в квартиру Литуева и в офис компании в 3-м Крутицком переулке. «Около 11 утра в помещение зашли семь сотрудников полиции, Литуев находился на своем рабочем месте, — рассказал собеседник РБК. — После обыска руководитель компании был задержан и доставлен самолетом в Забайкальский край для допроса в качестве подозреваемого».

«Уголовное дело в отношении Литуева было возбуждено в Забайкальском крае 20 июня по заявлению Сергея Янчукова», — рассказал источник в полиции. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России с просьбой подтвердить эту информацию.

Заместитель генерального директора по стратегии компании «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев, отец Егора, в разговоре с РБК назвал задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей».