Владелец месторождения золота подал в суд на партнера «Ростеха»

Владелец лицензии на крупное золоторудное месторождение в Забайкалье Виктор Литуев отказался от сделки с «Мангазеей» Сергея Янчукова и «Ростехом». Он через суд потребовал вернуть ему переданные авансом активы и выплатить неустойку

Разработка месторождения золота (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Передумал продавать

Владелец лицензии на Итакинское золоторудное месторождение (относится к участкам федерального значения по закону о недрах) Виктор Литуев решил отказаться от сделки по продаже этого месторождения группе «Мангазея» Сергея Янчукова и его партнеру «Ростеху». Он обратился в суд с требованием вернуть переданные авансом покупателю активы: 99,99% «Итакинской золотодобывающей компании» (ИЗК) и 100% «Ксеньевского прииска», а также выплатить неустойку в размере 495,5 млн руб. Об этом говорится в ис​ке Литуева, направленном в сентябре в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками по иску являются компании «Альянс» Янчукова, «Верхнеамурские промыслы» (принадлежит на паритетных началах Литуеву и Янчукову) и сам Янчуков.

«Мангазея» в 2015 году создала совместное предприятие (СП) с «Ростехом» (госкорпорация получила в нем 25%) — «Могочинская горнорудная компания» (МГРК). Весной прошлого года партнеры по СП договорились о покупке у Литуева лицензии на Итакинское месторождение.

Однако сделка так и не была завершена: источник, близкий к «Мангазее», говорил РБК, что продавец отказывается передавать лицензию, а гендиректор «Ксеньевского прииска» Егор Литуев (сын Виктора) — что покупатель не хочет за нее платить.

«Ростех» не является ответчиком по иску Литуева. О том, что его роль в СП с «Мангазеей» — лоббистская, писал «Коммерсантъ». Представитель госкорпорации говорил РБК, что за переговоры по поводу покупки лицензии на Итакинское месторождение отвечает «Мангазея» как операционный и контролирующий партнер в СП.



В рамках первого этапа сделки Янчукову было передано управление ИЗК, которой сейчас принадлежит лицензия на одноименное месторождение: с 22 ноября 2017 года 99,98% ИЗК принадлежит «Верхнеамурским промыслам», еще по 0,01% компании — у Литуева и «Альянса». Таким образом, эффективная доля Янчукова в ИЗК сейчас составляет 50%.

Суд 1 октября провел предварительное рассмотрение дела, в ходе которого представитель ответчиков не признал требования Литуева, представив свои возражения и попросив отложить предварительное заседание. Но суд не удовлетворил эти требования и назначил заседание по делу на 22 октября.

Конфликтное месторождение

Источник, близкий к «Мангазее», считает, что Литуев подал иск, чтобы не исполнять обязательства по сделке и пересмотреть цену за актив. «Сами по себе требования, заявленные в иске, искусственны и надуманны, ведь ИЗК вместе с лицензией на месторождение должны были перейти к «Могочинской горнорудной компании» «Мангазеи» и «Ростеха», а не к самому Литуеву, как он требует в иске», — говорит собеседник РБК.

До суда стороны направляли друг другу претензии, как писал РБК. Егор Литуев сообщил, что после получения претензии от его отца Янчуков в ответной претензии отказался от исполнения действующей сделки и предложил новую структуру и новую цену, значительно ниже той, о которой стороны договаривались изначально. Стороны не раскрывают, о какой сумме сделки идет речь.

Но, получив новое предложение от Янчукова, Литуев отказался от сделки и потребовал вернуть обратно акции и доли, которые Янчукову были переданы авансом, говорит Егор Литуев. По его словам, Янчуков не ответил на это требование, в связи с чем владелец месторождения обратился в суд.

Лицензией на Итакинское золоторудное месторождение с запасами свыше 62 т золота с 1998 года владела компания «Ксеньевский прииск». По закону о недрах оно относится к участкам федерального значения (свыше 50 т золота) и, по словам Егора Литуева, разрабатывалось с 2004 по 2008 год. Там уже есть золотоизвлекательная фабрика и вся необходимая инфраструктура, включая ЛЭП, добавил он. В 2008 году Роснедра решили досрочно отозвать эту лицензию, потому что компания не провела в срок переоценку запасов и не поставила их на баланс, но «Ксеньевскому прииску» удалось отстоять свои права на нее, писал «Коммерсантъ». Позднее лицензия была продлена до 31 декабря 2023 года, а в 2016 году «Ксеньевский прииск» переоформила ее на Итакинскую золотодобывающую компанию.



Виктор Литуев ранее вел переговоры о продаже лицензии на Итакинское месторождение с Газпромбанком, но они ничем не закончились. Кроме того, из-за этого месторождения был конфликт с «Интергео» Михаила Прохорова: по словам Литуева-младшего, эта компания пыталась создать препятствия для работы, в связи с чем владельцы «Ксеньевского прииска» написали заявление в правоохранительные органы об угрозах со стороны тогдашнего гендиректора «Интергео» Максима Финского.



По словам отраслевого консультанта, готовившего актив к продаже, в составе руд месторождения присутствует мышьяк, поэтому для его разработки необходима специальная технология. Кроме того, на территории месторождения есть золотые россыпи, которые разрабатываются по действующим лицензиям, и их тоже придется выкупать. Собеседник РБК оценил актив более чем в $100 млн.



Перечень участков недр федерального значения включает 65 месторождений, содержащих золото и другие драгоценные металлы. Почти все из них поделены крупными компаниями, принадлежащими участникам списка Forbes, такими как «Полюс», подконтрольный сыну Сулеймана Керимова Саиду, Highland Gold Романа Абрамовича и партнеров, «Полиметалл» Александра Несиса, «Норникель» Владимира Потанина.​