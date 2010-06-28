Известный певец был убит после опровержения слухов о его смерти

Мексиканский певец Серджио Вега, известный под псевдонимом El Shaka, был убит в прошлую субботу спустя несколько часов после того, как он опроверг слухи о своей смерти.

Среди поклонников С.Веги некоторое время циркулировали слухи о его гибели. Всего за несколько часов до инцидента 40-летний музыкант поведал веб-сайту La Oreja, что подобные новости не имеют под собой никаких реальных оснований. По словам певца, в СМИ и прежде появлялись сообщения о его смерти или о том, что он попал в серьезную катастрофу.

Вскоре после этого С.Вега отправился на концерт в штате Синалоа на своем личном автомобиле. На шоссе за автомобилем шансонье началась настоящая погоня. В конце концов злоумышленники открыли огонь по машине, и певец получил серьезные ранения. Затем киллеры добили его контрольными выстрелами в голову и грудь.

Серджио Вега работал в стиле "наркокорридос", воспевая жизнь торговцев наркотиками. Как считает полиция, он был убит по заказу мафии. Музыканты, выступающие в жанре "мексиканского шансона", часто становятся жертвами бандитов.