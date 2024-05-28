Самолет с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку
Самолет Boeing 767 с игроками испанского футбольного клуба «Кадис» совершил экстренную посадку в Севилье из-за проблем с двигателем. Об этом сообщается в соцсети Х команды.
«Учитывая обстоятельства и невозможность найти решение со стороны авиакомпании, поездка в Сальвадор отменена», — говорится в сообщении.
«Кадис» направлялся в Сальвадор для проведения товарищеского матча в честь бывшего игрока команды Хорхе Гонсалеса.
«Мы думали, что умрем. Мы заметили небольшой взрыв, и стюарды немного нервничали. Была проблема с двигателем, и они сказали нам, что нужно садиться. К счастью, у нас все хорошо», — сказал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес, которого цитирует Marca.
«Кадис» завершил прошедший сезон на 18-м месте в Ла Лиге и покинул элитный дивизион. Радиостанция COPE ранее сообщала, что бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера испанского клуба.
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