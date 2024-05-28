Самолет с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку

Полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес рассказал, что в двигателе был «небольшой взрыв» и игроки «уже думали, что умрут», но в итоге все обошлось

Игроки «Кадиса» (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Самолет Boeing 767 с игроками испанского футбольного клуба «Кадис» совершил экстренную посадку в Севилье из-за проблем с двигателем. Об этом сообщается в соцсети Х команды.

«Учитывая обстоятельства и невозможность найти решение со стороны авиакомпании, поездка в Сальвадор отменена», — говорится в сообщении.

«Кадис» направлялся в Сальвадор для проведения товарищеского матча в честь бывшего игрока команды Хорхе Гонсалеса.

«Мы думали, что умрем. Мы заметили небольшой взрыв, и стюарды немного нервничали. Была проблема с двигателем, и они сказали нам, что нужно садиться. К счастью, у нас все хорошо», — сказал полузащитник «Кадиса» Алекс Фернандес, которого цитирует Marca.

«Кадис» завершил прошедший сезон на 18-м месте в Ла Лиге и покинул элитный дивизион. Радиостанция COPE ранее сообщала, что бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера испанского клуба.