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Авария на шахте в Кузбассе ,  
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Главного инженера шахты «Листвяжная» приговорили к 4 годам из-за аварии

Сюжет
Авария на шахте в Кузбассе
Главного инженера «Листвяжной», где в ноябре 2021-го произошла авария и погиб 51 человек, Анатолия Лобанова, приговорили к 4 годам колонии. Ему зачли срок пребывания под арестом. Основной причиной аварии называли взрыв метана
Анатолий Лобанов
Анатолий Лобанов (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Суд приговорил к четырем годам колонии Анатолия Лобанова, главного инженера шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, передают «Известия».

Также его лишили права занимать административные должности. В срок зачли пребывание в СИЗО. Лобанова обвинили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 274.1 УК). Минимальным наказанием за это преступление является лишение свободы на пять лет, максимальным — на десять.

Дело Лобанова рассматривал Беловский городской суд Кемеровской области.

РБК направил запрос в объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля после аварии в 2021 году
Общество
Фото:СДС Уголь

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и пять спасателей. В качестве основной причины рассматривался взрыв метана. Шахтеры тогда рассказывали РБК о нарушениях в работе в условиях высокого содержания метана в воздухе: по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками.

Генпрокурор Игорь Краснов позднее подтвердил, что на шахте действительно скрывались показания приборов контроля. Президент Владимир Путин в декабре назвал причиной ЧП отсутствие контроля со стороны руководства «Листвяжной». Глава государства сообщил, что получил от Следственного комитета документ, согласно которому на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

После этого собственника «Листвяжной» — президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева — задержали, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Также были задержаны гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и Лобанов. Им вменяют ту же статью.

Всех троих отправили под арест. Федяев с июля прошлого года находится под подпиской о невыезде, двое других фигурантов остаются под стражей. Суд над ними продолжается с минувшего сентября.  Как пишет NGS42.RU, по версии следствия, подсудимые знали о нарушениях норм безопасности на «Листвяжной» и имели полномочия для их устранения, однако сознательно игнорировали несоответствия нормам, в том числе ради получения прибыли. По данным портала, фигуранты на первых заседаниях не признали вину.

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