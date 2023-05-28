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Общество ,  
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В ресторане в парке «Зарядье» произошел пожар

Трехэтажный гастроцентр загорелся в московском парке «Зарядье»
Возгорание произошло в гастроцентре на улице Варварке. По данным телеграм-канала Mash, причиной пожара могли стать загоревшиеся кабели в вентиляционном коробе. Пожар потушили, его площадь составила 5 кв. м, пострадавших нет
Парк Зарядье, Москва
Парк Зарядье, Москва (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

В парке Зарядье в центре Москвы загорелось административное здание, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Как рассказали РБК в ведомстве, на месте работают пожарные, что именно горит и какова площадь, пока неизвестно.

Как уточнил собеседник агентства, возгорание произошло в здании, расположенном по адресу: улица Варварка, 6. Данных о пострадавших также нет.

По данным телеграм-канала «112», загорелся трехэтажный ресторан, который находится на территории парка. Mash также пишет о пожаре в гастроцентре в Зарядье, там загорелись кабели в вентиляционном коробе.

Позже в МЧС сообщили «РИА Новости», что в 11:04 пожар был потушен, его площадь составила 5 кв. м.

27 мая на юго-востоке Москвы произошел пожар на рынке «Садовод». Как сообщили в столичном управлении МЧС, возгорание зафиксировали по адресу: МКАД, 14-й км, д. 30.

В МЧС уточнили, что загорелись три торговых павильона. Информации о пострадавших не поступало.

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Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Москва парк «Зарядье» рестораны Пожар МЧС новости

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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