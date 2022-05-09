Зеленский наградил за службу собаку, которую спасатели обучили поиску мин

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вручил награды украинским спасателям и их собаке Патрону, сообщается на сайте главы государства.

Хозяин Патрона, майор службы гражданской защиты Михаил Ильев, обучил собаку работе пиротехника. За время службы пес обнаружил 236 взрывоопасных предметов. Кроме того, он принимает участие в разъяснительной работы по противоминной безопасности, в первую очередь, для детей, говорится в сообщении.

«Хочу сегодня наградить тех украинских героев, которые уже очищают нашу землю от мин. И вместе с нашими героями — прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза», — сказал Зеленский во время церемонии.

Награждение прошло в присутствии Трюдо потому, что спасатели для разминирования используют оборудование из Канады. Как указал Зеленский, с канадским премьером он договорился наладить «максимальное сотрудничество» в этом вопросе. Трюдо пообещал предоставить Украине финансовую поддержку на разминирование.