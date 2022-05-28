Семеро военных погибли при падении автобуса с обрыва на севере Индии

Семь военнослужащих индийских сухопутных сил погибли при падении автобуса с обрыва в реку на севере Индии. Об этом со ссылкой на заявление штаба индийских войск сообщает Middletown Press. Катастрофа произошла в индийской союзной территории Ладакх в Гималаях.

«Группа из 26 солдат направлялась из транзитного лагеря в Партапуре на передовую позицию в Ханиф. Транспортное средство съехало с дороги и упало в реку Шайок», — сообщили военные.

В результате падения автобуса с высоты 25 метров все находившиеся внутри получили травмы. Их эвакуировали в военный госпиталь Чандигарх. Семерых спасти не удалось. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью военных и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В декабре прошлого года при крушении военно-транспортного вертолета Ми-17В-5 погиб Начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават. Помимо генерала на борту находились четыре члена экипажа и девять пассажиров, включая его супругу Мадулику Рават. Выжить удалось только одному человеку, остальные погибли.

Times of India уточняла, что вертолет разбился в лесу. По предварительным данным, причиной крушения стала плохая видимость, вызванная сильным туманом.