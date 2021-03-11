В Индонезии больше 20 человек погибли при падении автобуса с обрыва

На западе Индонезии автобус со школьниками сорвался в ущелье, погибли больше 20 человек. Об этом сообщает индонезийская газета Jakarta Globe.

Со ссылкой на местное здравоохранение издание пишет, что в автобусе было 58 человек, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Группа возвращалась из паломнической поездки, крушение произошло в районе города Сумеданг. По данным газеты, на месте аварии нашли 22 тела.

Как передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, в автобусе было 62 человека, погибли 26. Руководитель поисково-спасательного управления города Бандунг Деден Ридванся уточнил, что водитель не справился с управлением.

В Новой Зеландии осенью 2020-го школьный автобус столкнулся с поездом, в результате пострадали 40 человек. Среди пострадавших были пятеро школьников, их госпитализировали. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.