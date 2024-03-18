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Общество ,  
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В аэропорту Пулково в детском конструкторе нашли ампулы с психотропами

Таможня: в аэропорту Пулково в детском конструкторе нашли ампулы с психотропами
Фото: sztu.customs.gov.ru
Фото: sztu.customs.gov.ru

Ампулы с запрещенным веществом в коробке из-под детского конструктора обнаружили таможенники аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Посылку в США пыталась отправить бывший медицинский работник. Лекарственное средства с наркотическим веществом она спрятала в коробки из-под конструктора, а в декларации заявила о перевозке детских игрушек, одежды, полотенец.

«Инспекторы <...> выявили 25 ампул с раствором для внутривенного и внутримышечного введения «Сибазон». Экспертиза подтвердила наличие в лекарственном средстве диазепама <...>, запрещенного к перемещению через таможенную границу ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Общий объем запрещенного вещества в посылке превысил 53 г. Отправительницу задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн руб.

В Пулково у пассажира из Германии нашли мармеладных мишек с коноплей
Общество

В феврале в Пулково у прибывшего из Германии туриста обнаружили шесть черно-коричневых желейных мишек с коноплей. Пассажир отметил, что употребляет мармелад во время полетов для спокойного сна. Мужчину арестовали.

12 февраля суд в Петербурге приговорил научного сотрудника Университета ИТМО к четырем годам колонии строгого режима из-за покупки таблеток для улучшения сна. Препарат он заказал в Индии. Мужчина был задержан в апреле 2023 года в отделении почтовой связи при получении посылки.

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Теги
Санкт-Петербург аэропорты таможня
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