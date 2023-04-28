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Трегулова рассказала о «дивном занятии» после увольнения из Третьяковки

Экс-директор Третьяковки Трегулова: занимаюсь написанием книг, первая выйдет в мае
Экс-директор Третьяковки Зельфира Трегулова, уволенная в феврале этого года, теперь входит в совет фонда «Общество содействия искусству» и пишет книги — первая выйдет уже в середине мая
Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Экс-директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова занялась написанием книг, об этом она рассказала в интервью Forbes.

«Сейчас я стараюсь заниматься теми профессиональными задачами, до которых прежде не доходили руки, например, писать книги. Оказалось, что это дивное занятие. Первая книжка выйдет уже в середине мая. А вторую я сейчас серьезно, напряженно пишу», — сказала она.

Трегулова руководила галереей с 2015 по 2023 год, в феврале Минкульт сообщил, что контракт с ней закончился. Пост директора Третьяковки заняла возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева.

В марте Трегулова рассказала, что стала независимым искусствоведом. Forbes сообщает, что она также вошла в совет фонда «Общество содействия искусству» (ОСИ), который основал Ярослав Глазунов. Экс-директор галереи рассказала, что ей «очень импонируют» цели и задачи фонда, среди которых она назвала помощь студентам художественных вузов и художникам «золотого» возраста». Она пояснила, «что сейчас невостребованными оказываются даже самые яркие фигуры [художников] 1960-х, 1970-х и 1980-х годов».

После ухода из галереи Трегулова получила специальный приз ежегодной премии газеты The Art Newspaper Russia. Это была уже шестая награда от издания за время ее работы директором Третьяковки. «Больше премий не получал ни один музей», — сказала она. Вместе с галереей награду получили Пушкинский музей, «Эрмитаж» и фонд Louis Vuitton «за блестящую реализацию беспрецедентного международного проекта, посвященного коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зельфира Трегулова Третьяковская галерея искусствовед
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