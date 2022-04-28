Из-за пожаров в Курганской области эвакуировали более 500 человек

В Курганской области из-за аномально жаркой погоды и сильного ветра возникают масштабные пожары. В дачном поселке Малиновка сгорели 50 домов, эвакуировали сотни человек

Фото: МЧС России по Курганской области

В Курганской области из-за природных пожаров, которые перекинулись на дачные участки, эвакуировали более 500 человек, сообщило областное управление МЧС на странице «ВКонтакте».

Людей эвакуировали из садового товарищества «Малиновка» и «прилегающих территорий», их разместили у родственников. «Пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5000 кв. м», — сообщили в МЧС, уточнив, что на данный момент пожарные защищают от огня более 500 дачных домов.

Тушение осложняет аномально жаркая для региона погода с температурой воздуха плюс 27 градусов и порывами ветра от 15 м/с и более, указали в ведомстве.

Сообщения сразу о двух ландшафтных пожарах в Варгашинском районе области поступили в МЧС днем 28 апреля, около 15:00 по местному времени (13:00 мск), сообщало ранее ведомство.

Загорелась сухая трава в садовом товариществе (СНТ) «Малиновка», а также сухая растительность в поселке Моревское, где пожар охватил сначала 1 тыс. кв. м, шесть домов и хозяйственных построек. Позднее пожар в Моревском распространился по сухой траве на общую площадь 5 га.

В ликвидации пожаров задействованы 274 человека и 76 единиц техники, в том числе пожарный поезд станции Курган. Дополнительно к месту пожара в Малиновке выдвинулся пожарный поезд станции Шадринск.

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В начале недели Главное управление МЧС по Курганской области из-за аномально жаркой погоды предупредило о высокой пожарной опасности в регионе, сообщала местная газета «Курган и курганцы».

«С 27 по 29 апреля в большинстве районов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса, что существенно повышает риск возникновения природных пожаров, способствует возникновению угрозы их перехода на населенные пункты», — говорилось в публикации.

Накануне, 27 апреля, в области локализовали, а затем ликвидировали еще один пожар, угрожавший дачному поселку «Нива». Тогда огонь по сухой траве перекинулся на хозяйственные постройки и иные строения (всего 22 строения). Эвакуировали 50 человек.