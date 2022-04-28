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Общество ,  
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В Москве завели дело против готовивших взрыв во время антивоенной акции

Двое мужчин собирались устроить взрыв во время проведения в центре Москвы несогласованной акции против спецоперации на Украине 6 марта, однако полиция их задержала. Они планировали поджечь машину правоохранительных служб
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Москве возбудили дело против двух человек, которые собирались устроить взрыв во время несогласованной акции против военной операции на Украине, проходившей 6 марта, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету России, и подтвердил источник, знакомый с материалом дела.

Против злоумышленников завели дело по ч. 1 ст. 30 п., ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к террористическому акту). По этим статьям им может грозить наказание в виде лишения свободы до семи с половиной лет.

По данным следствия, Сергеев В.В. и Жучков А.А. в конце февраля — начале марта изготовили два самодельных зажигательных устройства из стеклянных бутылок. В них заливали керосин и бутан. Также они изготовили два похожих на кистеня предмета и купили мотоциклетную защитную одежду и наркотическое средство метадон. 6 марта они поехали в центра Москвы, где проходила несогласованная акция против военной операции на Украине. Следователи полагают, что подозреваемые хотели поджечь автомобиль сотрудников правоохранительных органов, однако полицейские задержали их в районе станции метро «Пушкинская».

Краснов заявил о планах ученика колледжа в Твери совершить теракт к 9 Мая
Политика
Игорь Краснов

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов в докладе Совету Федерации сообщил, что ученик колледжа в Тверской области готовился совершить теракт во время празднования Дня Победы. Согласно документу, подозреваемый был сторонником националистического сообщества «Маньяки: культ убийств» (МКУ). По данным Генпрокуратуры, он намеревался совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова
уголовное дело взрыв подготовка теракта протесты Москва спецоперация
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