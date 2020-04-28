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Треть россиян увидели ухудшение качества жизни за последние пять лет

Только 20% россиян считают, что за последние пять лет их жизнь изменилась к лучшему. Большинство заявило об ухудшении жизни или о том, что ее качество не изменилось. В Китае и Индии положительно перемены в жизни оценили 72%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне намного более негативно оценивают изменения, произошедшие в своей жизни за последние пять лет, чем граждане других стран. О том, что их жизнь изменилась к худшему, заявили более трети россиян — 35%. Изменения к лучшему увидели 20% граждан, 45% не увидели никаких изменений. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), проведенного холдингом «Ромир» совместно с исследовательской сетью GlobalNR.

Исследование проводилось в десяти странах — в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее. 

Исследование проводилось в марте 2020 года, в нем приняли участие 7,1 тыс., представляющих разные социально-демографические группы респондентов из десяти стран. В России опрошено 800 респондентов. Метод опроса: онлайн на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

В среднем по странам, в которых проходило исследование, позитивно изменения в своей жизни за пятилетку оценили 39% опрошенных, 20% заявили, что они стали жить хуже. Больше всего тех, кто заявил о положительных изменениях, в Китае и Индии — там положительно перемены в жизни оценили 72% респондентов. Также больше половины граждан позитивно отнеслись к изменениям в жизни за пять лет в Бразилии (55%). В США позитивно изменения оценили 45% респондентов, 19% — негативно.

В других странах большинство граждан заявили, что за пять лет качество их жизни не изменилось или изменилось к худшему. Россияне вместе с итальянцами наиболее негативно оценивают изменения, произошедшие в их жизни с 2015 года.

«Вопрос позволил респондентам ретроспективно оценить произошедшие изменения. Это ценно тем, что люди выразили свое мнение, которое складывается из личных воспоминаний и ощущений происходящего в обществе. Поэтому в итогах среди прочего читаются успехи китайской экономики, общее отношение к жизни в Индии и, к сожалению, невысокая оценка итогов пятилетки гражданами нашей страны», — прокомментировал данные исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Доцент Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Константин Фурсов в разговоре с РБК отметил, что вопрос о качестве жизни задавался респондентам в кризисное время. «Людей заставали в марте 2020 года в критической ситуации, в которой мы сейчас находимся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Это могло спровоцировать изменение оценок в ту или иную сторону. Может повлиять состояние человека на момент опроса, то, насколько ему комфортно в текущей ситуации и видит ли он связь этой ситуации с тем, как действовало правительство страны в условиях пандемии. Даже простой сиюминутный неудачный опыт может сместить оценку в любую сторону», — объяснил Фурсов.

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В апреле исследование качества жизни россиян проводил ВЦИОМ. Согласно данным социологической службы, 69% респондентов оценили ситуацию, сложившуюся в их жизни, как хорошую. При этом ситуацию в стране позитивно оценили 40% граждан (против 51%, считающих обстановку в стране плохой), в мире — 20%.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко, Кирилл Сироткин
Теги: «Ромир», опрос, качество жизни
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