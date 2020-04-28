О том, что он предложил Прохорову стать деканом в Финансовом университете при правительстве, РБК сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Об этом РБК сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров.

«Такое предложение Прохорову я сделал, но он еще ответа не дал, он изучает те материалы, которые я ему прислал. Поэтому сейчас говорить о том, согласится он или нет — преждевременно», — отметил Эскиндаров.

РБК обратился за комментарием к Прохорову.

Прохоров является выпускником Финансового университета. На его факультет международных экономических отношений он поступил в 1982 году, но после первого курса был призван в армию. Вернувшись со службы, Прохоров продолжил обучение и в 1989 году окончил университет с красным дипломом, который защитил по теме «Прогнозирование валютного курса валютной системы капитализма».