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Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете

О том, что он предложил Прохорову стать деканом в Финансовом университете при правительстве, РБК сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Об этом РБК сообщил ректор вуза Михаил Эскиндаров.

«Такое предложение Прохорову я сделал, но он еще ответа не дал, он изучает те материалы, которые я ему прислал. Поэтому сейчас говорить о том, согласится он или нет — преждевременно», — отметил Эскиндаров.

РБК обратился за комментарием к Прохорову.

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Прохоров является выпускником Финансового университета. На его факультет международных экономических отношений он поступил в 1982 году, но после первого курса был призван в армию. Вернувшись со службы, Прохоров продолжил обучение и в 1989 году окончил университет с красным дипломом, который защитил по теме «Прогнозирование валютного курса валютной системы капитализма».

По версии журнала Forbes, Прохоров занимает 11-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в $11,2 млрд. Прохорову принадлежит частный инвестиционный фонд «Онэксим», в сферу деятельности которого входят финансы, металлургия, девелопмент, традиционная энергетика, медиа, инновационные проекты и нанотехнологии.

В 2012 году бизнесмен баллотировался в президенты. На выборах он занял третье место, набрав 7,98% голосов. Также Прохоров владел клубом Национальной баскетбольной ассоциации Brooklyn Nets, однако в апреле 2018 года продал 49% его акций сооснователю китайской Alibaba Group Джозефу Цаю. В августе того же года за $1,35 млрд Прохоров продал ему и контрольный пакет.

Авторы: Виктория Полякова, Артем Афонский
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Михаил Прохоров, Финансовый университет при правительстве РФ, вуз ..., Михаил Эскиндаров
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