В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем

У пассажирского лайнера, направлявшегося в Хараре, вскоре после взлета начали вырываться языки пламени из двигателя. Самолету пришлось вернуться в аэропорт

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Лайнер Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe экстренно приземлился в аэропорту Тамбо в Южно-Африканской Республике. Во время полета у самолета загорелся один из двигателей, сообщает The South African.

Видео с лайнером было опубликовано в аккаунте Twitter PigSpotter. На записи видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени.

Рейс UM642 направлялся в столицу Зимбабве город Хараре. Представитель аэропортовой службы ЮАР ACSA сообщил, что посадка не оказалась аварийной. «На борту был небольшой пожар, но он был ликвидирован. Инцидент произошел вскоре после взлета», — рассказал он.

iHarare уточняет, что по одной из версий причиной произошедшего стала попавшая в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали. Самолет через некоторое время вновь вылетел в Хараре и совершшил успешную посадку.