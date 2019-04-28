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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Первый уик-энд мирового проката фильма «Мстители: Финал» позволил ленте компании Walt Disney побить рекорд по кассовым сборам. Лента собрала по всему миру $1,2 млрд
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

О рекордных показателях «Мстителей» сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные производителя фильма. Так, например, в США и Канаде лента, основанная на приключениях героев комиксов Marvel, собрала $350 млн. Таким образом, ей удалось побить рекорд первой части франшизы «Мстители: Война бесконечности», которая за первые выходные проката в 2018 году заработала $258 млн.

Уже в первый день фильм заработал $156,7 млн, что стало рекордом. Предыдущий принадлежал ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», которая в день премьеры в 2015 году заработала $119 млн.

За пределами Северной Америки больше всего «Мстители» заработали в Китае — $330,5 млн, что также стало рекордом для этой страны.

Доходы от показа превысили ожидания Disney. В компании предполагали, что в Северной Америке в первые выходные «Мстителей» соберут порядка $300 млн.

Эксперты Bloomberg предполагают, что в целом прокат «Мстителей» принесет доход в размере $2,07–2,5 млрд по всему миру. По этому показателю фильм поспорит с такими лидерами, как «Аватар» 2009 года и «Титаник» 1997 года.

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Disney
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