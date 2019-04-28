На набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу корреспонденту РБК рассказали о том, что инцидент произошел около 15:30 мск в воскресенье. Молодой мужчина собирал металлолом на берегу Невы и достал некий изогнутый предмет, который, по предварительным данным, являлся боеприпасом времен войны.
Боеприпас в результате сдетонировал, а нашедший его мужчина получил травматическое ранение и был госпитализирован.
В пресс-службе РБК уточнили, что полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.
Издание «Фонтанка» отмечает, что мужчина собирал металлолом по адресу: Октябрьская набережная, 40, за кафе восточной кухни.
В середине января в здании типографии на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга произошел взрыв, за которым последовал сильный пожар. Погибли три человека. Изучавшие обстоятельства произошедшего следователи выяснили, что погибшие занимались поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны, а причиной взрыва стало детонирование найденного ими боеприпаса.