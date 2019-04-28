Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Речь идет о 26-летнем Талесе Соаресе. По некоторым данным, во время показа мужчина наступил на шнурки и упал, позднее медики констатировали его смерть

Фото: Leco Viana / Thenews2 / AP

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия (Sao Paulo Fashion Week, SPFW).

В заявлении SPFW, опубликованном в Twitter говорится, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь сначала на подиуме, затем доставила его в больницу. Там медики констатировали смерть модели.

Другие подробности в заявлении не приводятся.

Местное издание Folha de S. Paulo сообщает, что Соарес наступил на шнурки и упал. Зрители изначально подумали, что падение было запланировано и являлось частью шоу. Однако затем мужчину начало трясти, изо рта пошла пена.