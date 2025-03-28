Как в Москве поддерживают когнитивные навыки старшего поколения

В центрах московского долголетиях запустилась уникальная для России программа тренировки когнитивных навыков и поддержания психоэмоционального здоровья. Курсы разработаны Центром мозга и нанотехнологий ФМБА России

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В понедельник, 17 марта, в центрах московского долголетия стартовала программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья москвичей старшего возраста, разработанная правительством Москвы совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России. Программу презентовали заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Вероника Скворцова.

О наполнении программы, чем она будет полезна людям старшего возраста и как участник программы сможет справляться с тревожностью самостоятельно после ее прохождения — в материале РБК.

Для активной насыщенной жизни, помимо физического здоровья, важно обращать внимание на когнитивные функции, заниматься ментальным здоровьем, рассказала в рамках запуска программы вице-мэр Ракова. Совместная программа направлена прежде всего на коррекцию и сохранение когнитивных функций. У Института мозга ФМБА большой опыт в вопросах психоэмоционального здоровья человека, специалисты центра предоставили для московского долголетия технологии и методики. «Курс несложный, понятный, рассчитанный на десять занятий продолжительностью от полутора до двух месяцев», — рассказала Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова и Вероника Скворцова в центре московского долголетия на Арбате (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Первый курс программы «Нейротренировки когнитивных навыков» стартовал на прошлой неделе в 140 центрах московского долголетия, он направлен на улучшение памяти, внимания и мышления. Нейротренировки включают в себя занятия, направленные на развитие трех основных когнитивных функций:

памяти — процессов запоминания информации,

внимания — способности концентрироваться и сосредотачиваться на задачах,

мышления — умения анализировать и принимать решения.

На курсы стоит прийти уже потому, что в повседневной жизни человек не всегда осознает, где у здоровья есть пробелы. Поэтому стоит получить базовые представления о своем состоянии, говорит гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов. К примеру, ухудшение памяти — постепенный и накопительный процесс.

Курс для участника начинается с первичного когнитивного тестирования и десяти занятий за компьютером продолжительностью 20 минут каждое. Занятия будут сформированы индивидуально исходя из результатов когнитивного тестирования. Свой прогресс можно будет наблюдать в динамике, а по итогу курса участник получает заключение, где видит, как улучшились показатели трех тренируемых когнитивных функций.

Участники курса из числа представителей старшего поколения отмечают практическую ориентированность курса. Так, москвичка Алла Губанова признает, что не в совершенстве владеет компьютерными технологиями, но программа помогает ей освоиться. А Марина Холодкова, которая занимается пением, рассказала, что курс помогает ей запоминать слова песен. «Программа улучшает нашу память, внимание, концентрацию и логическое мышление. Я с удовольствием прохожу тесты, теперь стараюсь улучшить свои результаты», — добавила Холодкова.

Для наибольшей эффективности и долгосрочного результата специалисты рекомендуют не прерывать процесс и пройти все десять занятий на каждом курсе. Посещать тренировки рекомендуется два-три раза в неделю, чтобы равномерно распределить нагрузку на когнитивные функции мозга. Белоусов добавляет, что эта периодичность протестирована и такое количество занятий помогает даже пациентам после инсультов и черепно-мозговых травм, которые проходят реабилитацию.

Второй курс программы «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» стартует в 100 центрах московского долголетия в апреле. Он направлен на нормализацию эмоционального фона, сна, снижение тревожности. Эксперты помогут развить навыки саморегуляции эмоций и повысить устойчивость к стрессу.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Курс состоит из десяти занятий продолжительностью 30 минут с использованием нейрогарнитуры — мобильного беспроводного биоусилителя для регистрации электроэнцефалограммы по методике биологической обратной связи.

В начале занятия участник надевает нейрогарнитуру, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга, и проходит диагностику своего текущего состояния. Полученные данные передаются на компьютер, где анализируются и визуализируются в реальном времени.

На основании анализа участнику назначаются персональные упражнения на концентрацию или расслабление. Благодаря этому участник не только снимает симптомы эмоциональных нарушений, но и обучается самостоятельно регулировать свою мозговую активность, отмечает Белоусов.

Когнитивные функции контролируют не только память, но и многие процессы в организме, в частности, движение — походку, скорость ходьбы, равновесие, ловкость, объясняет, главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Люди, которые замечают, что их память ухудшается, а когнитивные функции снижаются, начинают очень переживать и расстраиваться, следом развиваются депрессия и тревога, говорит она. Совместная программа ФМБА и центров московского долголетия призвана профилактировать когнитивные расстройства и улучшить психоэмоциональный статус людей старшего возраста, добавила Рунихина.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Среди всех систем нашего организма интеллектуальная система самая устойчивая. Различные заболевания могут возникнуть гораздо более в молодом возрасте, а вот проблемы с когнитивной работоспособностью, как правило, начинаются уже после 65 лет. Но, конечно, лучше об этом позаботиться раньше», — объясняет важность программы главный психиатр Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюк.

В свою очередь, руководитель ФМБА Вероника Скворцова выразила надежду, что опыт улучшения когнитивных функций на базе центров московского долголетия будет впоследствии масштабирован и на другие регионы страны. «Совместно с Москвой мы готовы распространять эти технологии по всем федеральным округам. Наша главная цель — сделать жизнь людей более комфортной и радостной», — подчеркнула Скворцова.