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Скворцова рассказала о партнерстве ФМБА с центрами московского долголетия

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В столичных центрах московского долголетия появятся программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья для москвичей старшего возраста. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказали заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Вероника Скворцова.

Благодаря внедрению подобных программ не только повышается качество жизни представителей старших возрастных групп, но и увеличивается продолжительность активной жизни, ведь молодость мозга во многом определяет молодость всего организма человека, заявила Скворцова. «Мы очень рады, что Москва, наш стратегический партнер, начинает внедрять технологии поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья в сеть центров московского долголетия. Мы рассчитываем, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны. Совместно с Москвой мы готовы распространять эти технологии по всем федеральным округам», — добавила она.

Методики основаны на многолетнем опыте и передовых разработках Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, а также адаптированы Центром когнитивного здоровья госагентства специально для москвичей старшего возраста, рассказали в ФМБА. «Курс несложный, понятный, рассчитанный на десять занятий продолжительностью от полутора до двух месяцев», — рассказала вице-мэр Ракова.

Программа начинает работать с 17 марта. Она будет состоять из двух курсов: «Нейротренировки когнитивных навыков» и «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния». Первый стартует в 140 центрах московского долголетия; он рассчитан на улучшение памяти, внимания и мышления. Ожидается, что участники смогут дольше сохранить способность запоминать информацию, концентрироваться и сосредотачиваться, анализировать данные и принимать решения.

Курс включает десять занятий за компьютером продолжительностью 20 минут каждое, причем программа будет составляться индивидуально, по итогам первичного тестирования. Посещать занятия специалисты рекомендуют в среднем два-три раза в неделю, чтобы сохранить нужную динамику, но при этом равномерно распределить нагрузку и не перегрузить мозг.

Второй курс можно будет пройти в 100 центрах московского долголетия. Он нацелен на развитие стрессоустойчивости, снижение тревожности, развитие саморегуляции эмоций, борьбу с нарушениями сна и их профилактику. Курс состоит из десяти занятий продолжительностью по 30 минут с использованием нейрогарнитуры — беспроводного устройства для регистрации электроэнцефалограммы. Согласно ее показаниям, участнику будут рекомендованы персональные упражнения на концентрацию или расслабление.

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Теги
долголетие Москва ФМБА Вероника Скворцова Анастасия Ракова соцподдержка
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