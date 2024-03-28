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Главу Северо-Восточного МТУ Росавиации задержали за отчеты о гостиницах

СК: обвиняемый в коррупции глава Северо-Восточного МТУ Росавиации задержан
Следственный комитет сообщил, что глава Северо-Восточного МТУ Росавиации задержан в Магаданской области. Подозреваемого отправили под домашний арест. Фигуранта обвинили в пяти эпизодах коррупционных преступлений

Главу Северо-Восточного МТУ Росавиации задержали за отчеты о гостиницах
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Глава Северо-Восточного межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации задержан в Магаданской области, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в своем телеграм-канале. Его обвинили в совершении коррупционных преступлений. Обвиняемого отправили под домашний арест.

Фигуранта обвинили в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), а также п. «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Согласно информации на сайте Северо-Восточного МТУ Росавиации, с ноября 2021 года обязанности руководителя этого межрегионального территориального управления исполняет Алексей Радюк. СК не раскрывает имя задержанного.

«Известия» узнали об обысках в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж
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Самолет Ил-76

По версии следствия, в период с января 2022 года по декабрь 2023 года руководитель «под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий». Объем незаконного обогащения фигуранта оценивается в сумму более 1 млн руб.

Также следствие полагает, что с июня 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый неоднократно присваивал вверенные денежные средства — он представлял авансовые отчеты, которые содержали недостоверные сведения о завышенной стоимости понесенных командировочных расходов по оплате проживания в гостинице. Таким образом, фигурант создавал видимость расходования выданных ему авансовых денежных средств.

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СК сообщил, что следствие при содействии МВД и ФСБ Магаданской области провели обыски по местам жительства и работы обвиняемого, изъяли документы и предметы, которые представляют интерес для следователей.

В середине февраля «Известия» узнали, что ФСБ возбудила два уголовных дела после обысков в центральном офисе Росавиации у и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. По данным издания, обыски были связаны с подозрениями в незаконном выводе за рубеж 59 самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 в период с марта 2022 года по июнь 2023 года.

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Теги
Георгий Смирнов
Росавиация задержание Следственный комитет
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