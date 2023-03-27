В Москве обстреляли машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» Власовой

В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой, автомобиль поврежден в пяти местах, ущерб оценивается в 250 тыс. руб., сообщил ее PR-директор Андрей Карпов, передает ТАСС.

Певица вернулась в столицу после выступлений в Иваново и обнаружила пять следов от пуль на своей машине. Она написала заявление в полицию, добавил Карпов.

«Большой вопрос — кто и зачем это сделал. Теперь с этим будет разбираться полиция», — сказал он.

Телеграм-канал «112» опубликовал фото следов от пуль на машине.

В начале декабря прошлого года Власова обнаружила вмятины и царапины на своем внедорожнике, стоявшем на парковке возле ее дома на Садовом кольце. Как рассказывал тогда Карпов, ущерб оценили в 300 тыс. руб. Отследить произошедшее по камерам наблюдений тогда не удалось, предположительно, машину певицы задел другой автомобиль.

Наталья Власова — обладательница премии «Золотой граммофон» за песню «Я у твоих ног».