Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
В Москве обстреляли машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» Власовой Общество, 00:01
Власти подготовят предложения по стабилизации стоимости перевозки зерна Бизнес, 00:00
Роналду оформил второй дубль подряд в матче отбора на чемпионат Европы Спорт, 26 мар, 23:43
Протестующие в Израиле прорвали заграждение у резиденции Нетаньяху Политика, 26 мар, 23:40
Глава МВФ предупредила о возросших рисках для финансовой стабильности Финансы, 26 мар, 23:17
Пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб. Политика, 26 мар, 22:10
Подозреваемого в организации атаки в Брянской области объявили в розыск Общество, 26 мар, 22:05
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Нетаньяху уволил главу Минобороны из-за его критики судебной реформы Политика, 26 мар, 21:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 26 мар, 21:08
WSJ узнала о привлечении Пентагоном Кремниевой долины к разработке оружия Политика, 26 мар, 21:05
Украина проиграла Англии в отборе Евро, пропустив два гола за три минуты Спорт, 26 мар, 21:01
Франция призвала Россию не размещать ядерное оружие в Белоруссии Политика, 26 мар, 21:00
Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника под Тулой Политика, 26 мар, 20:54
Ани Лорак опровергла сбор средств для ВСУ после отмены концерта в России Общество, 26 мар, 20:40
Общество ,  

В Москве обстреляли машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» Власовой

В Москве обстреляли машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» Натальи Власовой

В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой, автомобиль поврежден в пяти местах, ущерб оценивается в 250 тыс. руб., сообщил ее PR-директор Андрей Карпов, передает ТАСС.

Певица вернулась в столицу после выступлений в Иваново и обнаружила пять следов от пуль на своей машине. Она написала заявление в полицию, добавил Карпов.

«Большой вопрос — кто и зачем это сделал. Теперь с этим будет разбираться полиция», — сказал он.

Телеграм-канал «112» опубликовал фото следов от пуль на машине.

В начале декабря прошлого года Власова обнаружила вмятины и царапины на своем внедорожнике, стоявшем на парковке возле ее дома на Садовом кольце. Как рассказывал тогда Карпов, ущерб оценили в 300 тыс. руб. Отследить произошедшее по камерам наблюдений тогда не удалось, предположительно, машину певицы задел другой автомобиль.

Наталья Власова — обладательница премии «Золотой граммофон» за песню «Я у твоих ног». 

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Как российским селлерам выйти на маркетплейсы ОАЭ
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Теги
Москва машина певица
Материалы по теме
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с машиной Генпрокуратуры
Общество
ФСБ показала видео с расстрелянной машиной в Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter