Суд на Кипре отправил в тюрьму угрожавшую ножом россиянам украинку

Суд на Кипре отправил на полгода в тюрьму угрожавшую ножом россиянам украинку

Украинка, которая угрожала ножом россиянам на Кипре в августе прошлого года, получила полгода тюрьмы. Ее обвинили в ношении холодного оружия и нападении

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На Кипре окружной суд Ларнаки приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, в августе прошлого года угрожавшую ножом россиянам. Об этом РБК сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин.

«Удалось избежать квалификации как деяния на бытовой почве, за которое предполагается административное наказание. Ее поступок был квалифицирован как уголовно наказуемое деяние. Смягчающим обстоятельством было раскаяние нападавшей. Отягчающими — то, что преступление было совершено на национальной почве, моральный вред», — сообщил он РБК.

Инцидент произошел 22 августа, возле церкви Фанеромени, где собралась группа россиян, чтобы отметить День российского флага. По словам Апраксина, это были участники автопробега, а полицейские, которые их сопровождали, выступили свидетелями на суде.

55-летняя гражданка Украины около 21:30 по местному времени подбежала к ним с ножом и начала кричать. Женщину задержала полиция. Как сообщали источники газеты Philenews, она была пьяна.

Против нее завели уголовное дело о ношении холодного оружия, нападении и нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

«На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили», — сообщил «РИА Новости» представитель российского консульства в Никосии. По его словам, женщина может оспорить решение суда в апелляционной инстанции.