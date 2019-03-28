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В МИДе усомнились в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на проблемы, которые возникнут при въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам. Опыт Армении или Киргизии, по ее словам, здесь не поможет
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Реализация предложений Анкары о переходе на поездки россиян в Турцию по внутренним российским паспортам «представляется весьма затруднительной», заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (трансляция ее выступления велась на странице ведомства в сети Facebook).

«Прежде всего это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж. Как вы знаете, российским законодательством территория использования общегражданских паспортов ограничена Российской Федерацией», — заявила Захарова.

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В настоящее время россияне могут въезжать по внутрироссийским паспортам в Армению (только при прибытии в страну самолетом), Белоруссию, Казахстан и Киргизию (а также на территорию Абхазии и Южной Осетии, которые власти России признают самостоятельными государствами). Однако, по словам Захаровой, с этими странами Россия достигла «очень высокого уровня интеграции» и распространить их опыт на Турцию будет сложно.

Представитель МИДа отметила, что в вышеупомянутых государствах пограничники хорошо знают русский, в то время как у россиян, пересекающих границу Турции, неизбежно возникнут проблемы.

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«В первую очередь [проблема] считывания информации, которая изложена в российских внутренних паспортах исключительно на русском языке», — сказала Захарова. Она также добавила, что сложности в общении с представителями местных властей у прибывших в Турцию только с общегражданским паспортом россиян могут возникнуть и после прохождения границы, так как русским языком в Турции не владеют не только пограничники.

«Ну и, кроме того, по российскому законодательству, как вы знаете, во внутренние паспорта не могут вноситься несанкционированные пометки, в том числе о пересечении границы», — добавила Захарова. (При пересечении с внутренним российским паспортом границы, например, Армении пограничники никаких штампов в него не ставят.)

Представитель МИДа подчеркнула, что в ведомстве не видят необходимости отказываться от использования заграничных паспортов, порядок оформления которых в последние годы существенно упростился, а число носителей выросло.

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что открытие для российских туристов возможности въезжать в Турцию по внутренним паспортам станет одной из главных тем на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые должны пройти 28 марта.

По словам Чавушоглу, переговоры продолжатся 8 апреля в Москве, где турецкая делегация примет участие в заседании Совета сотрудничества Турция — Россия высокого уровня и открытии перекрестного Года культуры и туризма.

По действующим правилам граждане России могут въезжать в Турцию при наличии у них загранпаспорта, турецкая виза не требуется, если срок пребывания в стране не превышает 60 дней. При этом срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 120 дней. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году страну посетили 5,964 млн россиян, что на 15,1% превышает показатель 2017 года. Судя по статистике, россияне приезжают в Турцию чаще граждан всех остальных стран.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Мария Захарова, МИД
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