В МИДе усомнились в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам

В МИДе усомнились в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на проблемы, которые возникнут при въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам. Опыт Армении или Киргизии, по ее словам, здесь не поможет

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Реализация предложений Анкары о переходе на поездки россиян в Турцию по внутренним российским паспортам «представляется весьма затруднительной», заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (трансляция ее выступления велась на странице ведомства в сети Facebook).

«Прежде всего это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж. Как вы знаете, российским законодательством территория использования общегражданских паспортов ограничена Российской Федерацией», — заявила Захарова.

В настоящее время россияне могут въезжать по внутрироссийским паспортам в Армению (только при прибытии в страну самолетом), Белоруссию, Казахстан и Киргизию (а также на территорию Абхазии и Южной Осетии, которые власти России признают самостоятельными государствами). Однако, по словам Захаровой, с этими странами Россия достигла «очень высокого уровня интеграции» и распространить их опыт на Турцию будет сложно.

Представитель МИДа отметила, что в вышеупомянутых государствах пограничники хорошо знают русский, в то время как у россиян, пересекающих границу Турции, неизбежно возникнут проблемы.