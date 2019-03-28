Из мэрии Белгорода уволили выбравшую музыку из «Звездных войн» чиновницу

Руководитель управления культуры администрации города Людмила Грекова покинула свой пост через день после того, как избранный мэром Юрий Галдун вышел приносить присягу под музыку из «Звездных войн»

Людмила Грекова (Фото: пресс-служба администрации города Белгорода)

Глава управления культуры Белгорода Людмила Грекова покинула свой пост, сообщается на сайте ​городской администрации. По официальным данным, Грекова уволилась по собственному желанию, кто именно займет ее место пока неизвестно.

​Свою должность чиновница оставила через день после того, как в должность мэра Белгорода вступил Юрий Галдун. При этом приносить присягу Галдун вышел под музыку из «Звездных войн», что вызвало в социальных сетях многочисленные насмешки и сравнения новоиспеченного мэра с Дартом Вейдером и другими персонажами киносаги.

Телеграм-канал Baza сообщил, что за выбор музыкального сопровождения церемонии отвечала именно Грекова. ​«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», — процитировала Baza Грекову.

Позднее в пресс-службе администрации Белгорода ТАСС сообщили, что для церемонии был выбран фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова, однако «звукооператор ошибочно включил другую композицию».