Мэр Белгорода вышел принимать присягу под главную тему «Звездных войн»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,79 0,39 EUR Бирж. 73,09 0,50 Brent 68,07 0,15% USD Нал. 65,29 64,34 EUR Нал. 73,63 72,60 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1280 0,0015 BTC/USD Бирж. 4 094,70 103,00 IMOEX 2 498,16 -0,58% RTSI 1 215,03 -1,21% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+31,15%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,97%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,15%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,97%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
Адвокат Абызова сообщил об обстоятельствах его задержания Политика, 14:57 Константин Райкин – РБК: «Надеясь на лучшее, всегда готовлюсь к худшему» Стиль, 14:51 Организаторы «Евровидения» признали угрозу ракетной атаки из Газы Общество, 14:50 Мэр Белгорода вышел принимать присягу под главную тему «Звездных войн» Общество, 14:50 Что известно о компаниях — новосибирских активах Михаила Абызова Политика, 14:46 В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек Общество, 14:43 Мужчина разбил нос полицейскому в московском метро Общество, 14:42 Ford объявил о прекращении продаж легковых автомобилей в России Авто, 14:40 Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова Политика, 14:40 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 14:39 На Citigroup подали в суд из-за дискриминации по возрасту Общество, 14:32 Нурмагомедов проведет защиту титула в сентябре 2019 года Общество, 14:31 В Крыму задержали 20 членов «Хизб ут-Тахрир» Общество, 14:27 Суд признал незаконным строительство завода по розливу воды на Байкале Общество, 14:25
Общество ,  
0 
Мэр Белгорода вышел принимать присягу под главную тему «Звездных войн»
Депутаты народного собрания Белгорода избрали Юрия Галдуна новым мэром 26 марта. Галдун исполнял обязанности главы города после досрочной отставки Константина Полежаева в январе

Новый мэр Белгорода ​Юрий Галдун вышел на присягу под музыку из «Звездных войн». Об этом сообщает «БелПресса».

На кадрах видно, как ведущая объявляет о выступлении Галдуна. «Слово предоставляется Галдуну Юрию Владимировичу. Прошу всех встать», — говорит она. Все присутствующие в кадре встают, после чего звучит главная тема из кинофильма «Звездные войны», которая, в частности, традиционно сопровождает открывающие титры к каждой серии. Под эту музыку на сцену выходит Юрий Галдун.

Приведение к присяге состоялось сразу после тайного голосования депутатов Белгородского городского совета, на котором Галдун был выбран градоначальником.​

В январе 2019 года Галдун был назначен на должность первого заместителя главы администрации Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку 17 января Константина Полежаева.

26 марта состоялось заседание депутатов Белгородского городского совета. Помимо Галдуна, на должность мэра претендовали Оксана Михайлик и Виктор Горлов. Как отмечает «БелПресса», за Галдуна проголосовали практически единогласно.

Из 34 бюллетеней 4 были испорчены (галочки проставлены за всех кандидатов), остальные 30 бюллетеней были отданы Юрию Галдуну.

Всего к голосованию конкурсная комиссия допустила троих кандидатов в мэры: и. о. градоначальника Юрия Галдуна, главу одного из белгородских ТСЖ Оксану Михайлик и главного инженера «Квадры» в Белгороде Виктора Горлова.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Звездные войны»
Материалы по теме
В Белгороде убили победителя турнира по боксу в Крыму
Общество
В Белгородской области заключенные сделали подкоп для побега из колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter