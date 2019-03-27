Мэр Белгорода вышел принимать присягу под главную тему «Звездных войн»

Депутаты народного собрания Белгорода избрали Юрия Галдуна новым мэром 26 марта. Галдун исполнял обязанности главы города после досрочной отставки Константина Полежаева в январе

Новый мэр Белгорода ​Юрий Галдун вышел на присягу под музыку из «Звездных войн». Об этом сообщает «БелПресса».

На кадрах видно, как ведущая объявляет о выступлении Галдуна. «Слово предоставляется Галдуну Юрию Владимировичу. Прошу всех встать», — говорит она. Все присутствующие в кадре встают, после чего звучит главная тема из кинофильма «Звездные войны», которая, в частности, традиционно сопровождает открывающие титры к каждой серии. Под эту музыку на сцену выходит Юрий Галдун.

Приведение к присяге состоялось сразу после тайного голосования депутатов Белгородского городского совета, на котором Галдун был выбран градоначальником.​

В январе 2019 года Галдун был назначен на должность первого заместителя главы администрации Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку 17 января Константина Полежаева.